Bundesliga: Neustart der DFL-Auktion

Die Übertragungsrechte der deutschen Bundesliga sind begehrt. In mehreren Paketen bietet die Deutsche Fußball Liga (DFL) diese zur Auktion an TV-Sender und Streaming-Anbieter an. Nach dem Scheitern einer ersten Auktion wird diese jedoch wiederholt. Und in den kommenden Tagen fällt dann die große Entscheidung: Welche Abonnements braucht man als Fußball-Fan?

Was ging beim ersten Mal schief?

Ursprünglich erhielt bei der ersten Auktion Streaming-Anbieter DAZN den Zuschlag. Nachdem dieser aber keine Bankbürgschaft vorweisen konnten, gingen die ersteigerten Rechte doch an Sky. Nach einer erfolgreichen Klage von DAZN gegen dieses Vorgehen ordnete ein Schiedsgericht eine Wiederholung der Auktion an.

Worum genau geht es?

Die Übertragungsrechte sind in fünf Pakete aufgeteilt. Paket A beinhaltet Konferenzen. Paket B, die Spiele um 15:30 am Samstag, das Freitagsspiel und die Relegation. Paket C umfasst alle Top-Spiele am Samstag und den Supercup. Mit Paket D ersteigert man die Sonntagsspiele und mit Paket F die Spiele der 2. Liga.

Zusätzlich gibt noch unterschiedliche Varianten. Paket A gibt es in den Versionen Kompakt und Klassik. Unterschiede liegen darin, dass beim Modell Klassik Zusammenfassung ab 18:00 Uhr erlaubt sind. Die Variante Kompakt erlaubt Höhepunkte am Samstag zwischen 19:15 und 20:15.

Wie ist der Ablauf?

In der Regel legt der DFL pro Paket eine Mindestsumme fest. Der Höchstbieter erhält automatisch den Zuschlag. Ausnahme: Sollte das zweithöchste Gebot 20 Prozent oder weniger unter dem Höchstem liegen. Dies würde eine neue Auktions-Runde auslösen. Sollte sich die Differenz nicht ändern, fällt eine Entscheidung durch die DFL.

Heuer ist es auch wieder möglich, dass ein einziger Bieter sämtliche Pakete einkauft. Für Fußball-Fans würde sich dadurch ändern, dass man nur noch ein Abonnement für die gesamte Bundesliga benötigt. Der Preis dieses Anbieters würde dann aber vermutlich steigen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass für die Fans mehrere Abos notwendig werden.