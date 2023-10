Boris Johnson heuert bei Fernsehsender an

„Ich werde bei diesem bemerkenswerten neuen TV-Sender meine ungeschminkten Ansichten über alles teilen – über Russland, China, den Krieg in der Ukraine“, kündigte Johnson in einer Videobotschaft an.

Der Politiker erzählte zudem, er wolle darüber sprechen, wie man diesen Herausforderungen begegne und warum er glaube, „dass unsere besten Tage noch vor uns liegen“ und weshalb die Menschen auf der Welt „mehr globales Großbritannien“ sehen wollten.

Johnson war im Sommer 2022 nach mehreren Skandalen auf Druck seiner Partei als Premierminister zurückgetreten. Vor wenigen Monaten gab er auch sein Mandat im Parlament auf. Als er wenig später ankündigte, nun Kolumnist für die Boulevardzeitung Daily Mail zu werden, brachte ihm das Kritik einer Aufsichtsstelle ein.

Beim Fernsehsender GB News werde er als Moderator, Programmmacher und Kommentator auftreten, hieß es auf der Internetseite des Unternehmens. Johnson soll demnach ab dem neuen Jahr zu sehen sein. Er werde eine wichtige Rolle bei der Berichterstattung über die anstehenden Wahlen in Großbritannien und den USA spielen.

