Die Kennzeichnung KI-generierter Inhalte stellt Medienunternehmen vor neue Anforderungen. Die APA hat ihre Leitlinien überarbeitet und setzt zugleich auf neue Formen der Content-Aufbereitung. Verena Krawarik, Leiterin Innovationsmanagement der APA-Gruppe, erläutert die Hintergründe.

Seit 2. August 2026 gelten die Transparenzvorgaben des Artikels 50 der europäischen KI-Verordnung. Sie verpflichten Anbieter und Anwender bestimmter KI-Systeme dazu, KI-generierte oder wesentlich bearbeitete Inhalte kenntlich zu machen. Besonders betroffen sind realistisch wirkende Bilder, Videos und Audioinhalte, die als authentische Aufnahmen missverstanden werden könnten. Für journalistische Texte sieht die Verordnung hingegen Erleichterungen vor: Werden KI-generierte oder bearbeitete Texte von einem Menschen geprüft und redaktionell verantwortet, ist eine gesonderte Kennzeichnung unter bestimmten Voraussetzungen nicht erforderlich.

Für Medienunternehmen geht es damit um mehr als die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. Sie müssen nachvollziehbar machen können, wie Inhalte entstehen, welche Rolle KI dabei spielt und wer für die Veröffentlichung verantwortlich ist.

Klare Regeln für den KI-Einsatz

Die APA – Austria Presse Agentur hat ihre internen Vorgaben für den Einsatz generativer KI bereits mehrfach weiterentwickelt. Ausgangspunkt ist eine 2023 eingeführte KI-Leitlinie, die inzwischen um ein drittes Addendum ergänzt wurde. In die Überarbeitung flossen Erkenntnisse aus der Mitarbeit an einer europäischen Arbeitsgruppe zur Transparenz KI-generierter Inhalte, der Austausch mit internationalen Bildanbietern sowie Diskussionen mit Medienverbänden und Fachleuten ein.

Für den unternehmensweiten Einsatz gelten klare Grundsätze: Zum Einsatz kommen ausschließlich geprüfte KI-Werkzeuge. Generierte Inhalte werden auf mögliche Verzerrungen untersucht und vor einer Veröffentlichung von Mitarbeitern geprüft und freigegeben. Die Technologie soll redaktionelle Arbeit unterstützen, die menschliche Kontrolle aber nicht ersetzen.

„Vertrauen in Inhalte entsteht nicht durch ein Label allein, sondern durch nachvollziehbare redaktionelle Verantwortung“, sagt Verena Krawarik, Leiterin der Stabsstelle Innovationsmanagement der APA-Gruppe und des APA-medialab. Sie verantwortet im Rahmen der KI-Strategie des Unternehmens die Bereiche Governance und AI Literacy und ist seit Februar 2024 Mitglied des KI-Beirates der österreichischen Bundesregierung.

Die Vorgaben betreffen auch die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten. Über die APA verbreitetes Bild- und Videomaterial muss entsprechend gekennzeichnet werden, wenn es mit KI erstellt oder bearbeitet wurde. Kunden, die selbst KI-generierte Inhalte über APA-Produkte verbreiten, erhalten Unterstützung bei der korrekten Kennzeichnung.

Inhalte für eine neue Informationswelt

Neben der Transparenz beschäftigt sich die APA mit einer weiteren Veränderung: KI-Systeme und digitale Assistenten werden zu wichtigen Vermittlern von Informationen. Sie suchen Inhalte, verarbeiten einzelne Fakten und geben diese in Form individueller Antworten weiter. Medien müssen ihre journalistischen Inhalte daher künftig auch so aufbereiten, dass sie von Maschinen gefunden und verlässlich eingeordnet werden können.

Bei den Österreichischen Medientagen 2026 wurde dafür der Begriff „Liquid Content“ diskutiert. Gemeint sind flexible Informationselemente, die sich je nach Nutzungssituation neu zusammenstellen lassen. Statt ausschließlich fertige Artikel zu denken, rücken damit auch einzelne Fakten, Personen und Ereignisse als eigenständige Informationseinheiten in den Mittelpunkt.

Die APA berücksichtigt diese Entwicklung bei der Weiterentwicklung ihres Redaktionssystems FIRST. Auch die KI-Strategie APA[2]AI bündelt die entsprechenden Aktivitäten für den Medien- und Kommunikationsmarkt. Ein Beispiel ist ein KI-fähiger APA-Basisdienst, der Medien und Unternehmen eine verlässliche Datengrundlage für eigene KI-Anwendungen bieten soll.

Für Krawarik gehören Transparenz und technische Weiterentwicklung zusammen. Je stärker KI Inhalte verarbeitet und verbreitet, desto wichtiger werden nachvollziehbare Herkunft, verlässliche Daten und klare redaktionelle Zuständigkeiten. Die Kennzeichnung ist dabei ein Baustein – die Verantwortung für journalistische Inhalte bleibt bei den Menschen, die sie erstellen und veröffentlichen.

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