Freitag, 20. November, im Wiener Arbeits- und Sozialgericht. Auf dem Programm steht die Auseinandersetzung zwischen Roland Weißmann und seinem früheren Arbeitgeber ORF. Was in den vergangenen Monaten vor allem über Aussendungen, Medienberichte und öffentliche Stellungnahmen ausgetragen wurde, bekommt hier einen formellen Rahmen. Denn abseits der präsentierten Fakten gibt es einiges zu beobachten. ExtraDienst war vor Ort und gibt einen Einblick in die Stimmung im Gerichtssaal, das Auftreten der Beteiligten und auf jene Momente, die in der üblichen Prozessberichterstattung meist untergehen.

„Mein Leben ist zerstört“

Roland Weißmann hat an diesem Verhandlungstag eine klare Botschaft: Er sieht sich als Opfer einer medialen Vorverurteilung und einer Kündigung, die aus seiner Sicht längst beschlossene Sache war. Der ehemalige ORF-Generaldirektor bekämpft über mehr als sieben Stunden hinweg vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien die Beendigung seines Dienstverhältnisses. Er ortet eine Motivkündigung und spricht von Sittenwidrigkeit. Mit sexueller Belästigung habe das, was ihm vorgeworfen werde, nichts zu tun, betont er.

Sein Ärger richtet sich vor allem gegen die Kommunikation des ORF. Die Vorwürfe seien veröffentlicht worden, bevor sie ausreichend geprüft gewesen seien. Damit sei eine öffentliche Dynamik entstanden, die sich nicht mehr aufhalten ließ. Einmal in der Welt, bleibe von solchen Anschuldigungen immer etwas hängen. Auch dann, wenn sie sich später nicht bestätigen.

Weißmann schildert, dass er damals eine zeitnahe Compliance-Prüfung verlangt habe. Mit Heinz Lederer, dem Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats, und dessen damaligem Stellvertreter Gregor Schütze habe es nach seiner Darstellung eine Vereinbarung gegeben: Wenn er freiwillig als Generaldirektor zurücktrete, würden die Vorwürfe nicht öffentlich gemacht. Von dieser Abmachung sei er bei seinem Rücktritt ausgegangen. Dass der ORF anschließend dennoch eine Aussendung veröffentlichte, in der von Vorwürfen sexueller Belästigung die Rede war, habe ihn überrascht.

Aus Sicht Weißmanns hätte der ORF schon aus medienstrategischen Gründen anders handeln müssen. Die Veröffentlichung habe einen Shitstorm ausgelöst und seinen Ruf nachhaltig beschädigt. Er spricht von der Vernichtung seiner wirtschaftlichen und beruflichen Existenz. „Mein Leben ist zerstört“, sagt er. Es ist die wohl emotionalste Aussage des ersten Verhandlungstages.

Was wusste die ORF-Spitze?

Die zentrale Frage, die sich durch Weißmanns Ausführungen zieht, ist jene nach dem Zeitpunkt der Kündigungsentscheidung. Er vermutet, dass bereits vor Abschluss der Compliance-Untersuchung festgestanden habe, dass er den ORF verlassen müsse. Was der Bericht Anfang April noch hätte enthalten sollen, um die Entscheidung zu rechtfertigen, fragt er sinngemäß. Eine Kündigung wegen sexueller Belästigung sei nach dem Ergebnis der Untersuchung nicht möglich gewesen. Der ORF habe aber dennoch einen Weg gesucht, sich von ihm zu trennen.

Ingrid Thurnher hatte am Vormittag eine andere Sicht der Dinge dargestellt. Die ORF-Generaldirektorin erklärte, dass sich der ursprüngliche Vorwurf der sexuellen Belästigung durch die Untersuchung nicht erhärtet habe. Eine Weiterbeschäftigung wäre für sie dennoch „schwierig oder unmöglich“ gewesen. Das Gesamtbild des Verhaltens sei für eine Führungskraft an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Unternehmens nicht akzeptabel gewesen. Sie verwies auf ein deutliches Machtgefälle und die Verantwortung einer Führungskraft gegenüber einer Mitarbeiterin. Auf die Frage des Richters, ob sie Weißmann mit ihrem heutigen Wissensstand wieder kündigen würde, antwortete sie mit Ja.

Weißmann wiederum bestreitet, jemals ein unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt zu haben. Er verweist auf die aus seiner Sicht einvernehmliche Beziehung und darauf, dass die gesamten Chatverläufe ein anderes Bild ergäben als die ursprünglich veröffentlichten Ausschnitte. Die intimen Aufnahmen seien von der Mitarbeiterin eingefordert worden, behauptet er. Auch habe er in seiner Funktion als Generaldirektor nie erwogen, sie zu kündigen.

Die Spur führt zu Pius Strobl

Im Laufe seiner Befragung weitet Weißmann den Blick auf Vorgänge innerhalb des ORF aus. Besonders Pius Strobl rückt dabei in den Mittelpunkt. Der mittlerweile freigestellte ORF-Manager soll nach Weißmanns Darstellung bereits seit Herbst 2025 darauf hingearbeitet haben, ihn aus seiner Position zu drängen. Als möglichen Hintergrund nennt der Ex-General Strobls Pensionsvereinbarungen, die er nach juristischer Beratung nicht anerkannt habe.

Weißmann berichtet, von mehreren Personen erfahren zu haben, dass entsprechende Pläne schon länger bestanden hätten. Im Oktober 2025 sei der Kontakt zwischen Strobl und dem Anwalt der Mitarbeiterin hergestellt worden. Auch Robert Kratky kommt in diesem Zusammenhang zur Sprache. Der frühere Ö3-Moderator soll bereits im Herbst 2025 die Bemerkung gemacht haben, dass bei Weißmann „noch etwas Großes kommen“ werde. Kratky und Strobl seien gut befreundet und hätten denselben Anwalt, führt Weißmann aus.

Daraus leitet er ab, dass auch Heinz Lederer bereits frühzeitig informiert gewesen sein könnte. Genau an diesem Punkt wird der Richter deutlich. Ihn interessiere nicht, was Kratky gewusst habe, sondern ob es konkrete Hinweise darauf gebe, dass Lederer von den angeblichen Plänen wusste. Einen nachvollziehbaren Zusammenhang kann Weißmann zunächst nicht herstellen.

Auch eine angebliche Beziehung zwischen Strobl und der betroffenen Mitarbeiterin bringt Weißmann ins Spiel. Er will davon bereits 2022 erfahren haben. Bei einem Online-Meeting Strobls soll die Mitarbeiterin längere Zeit im Hintergrund in dessen Domizil zu sehen gewesen sein. Weißmann selbst war nicht dabei gewesen. Im Nachhinein sei er jedoch von einer Anwesenden darauf aufmerksam gemacht worden.

Der ehemalige Generaldirektor erzählt zudem, dass ihm die Mitarbeiterin zunächst gesagt habe, verheiratet zu sein, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits geschieden gewesen sei. Warum er dieses Detail in seine Ausführungen einbringt, erschließt sich im Saal nicht ganz. Schließlich ist es Weißmanns Anliegen, die Beziehung als einvernehmlich darzustellen. Dass die Mitarbeiterin ihm gegenüber offenbar fälschlicherweise betont hatte, verheiratet zu sein, passt nicht in dieses Bild. Was er mit dieser Information belegen will, bleibt unklar.

Wenn der Richter unterbricht

Es sind nicht nur die inhaltlichen Vorwürfe, die den Charakter der Befragung prägen. Weißmann holt weit aus, erzählt Zusammenhänge und führt immer wieder neue Personen und Vorgänge an. Der Richter versucht mehrfach, ihn auf die konkrete Frage zurückzuführen. Als Weißmann erneut ausführlich antwortet, statt eine direkte Antwort zu geben, kommt schließlich eine Bemerkung, die die Situation im Saal auf den Punkt bringt: „Ich weiß eh, dass Sie gerne in einem reden, aber ich stelle zwischendurch auch gerne Fragen.“

Der Richter fügt hinzu, dass es durchaus für alle Beteiligten von Vorteil sein könne, wenn Weißmann nicht ausschließlich das Wort führe. Die Szene wirkt beinahe beiläufig, zeigt aber, wie schwierig es mitunter ist, aus der ausführlichen Darstellung des ehemaligen ORF-Chefs jene konkreten Antworten herauszufiltern, die für das Verfahren entscheidend sein werden.

Auch bei der Frage nach dem Verhältnis zwischen Weißmann und Lederer wird deutlich, dass der Richter nicht jede Vermutung als Beleg gelten lässt. Weißmann berichtet von einem seit Mai 2025 schwierigen Dienstverhältnis und einer Drohung Lederers. Sollte er nicht das tun, was Lederer von ihm verlange, werde er bald nur noch Generaldirektor gewesen sein. Was konkret hinter dieser Aussage gestanden haben soll, führt Weißmann allerdings nicht näher aus.

Noch lange kein Ende

Der Prozess verdeutlicht zwei grundverschiedene Sichtweisen auf dieselben Vorgänge. Thurnher sieht eine Weiterbeschäftigung ihres Vorgängers trotz des nicht erhärteten Belästigungsvorwurfs als untragbar. Weißmann hält die Kündigung für eine gezielte Maßnahme, mit der die Folgen einer aus seiner Sicht voreiligen öffentlichen Kommunikation eingedämmt werden sollten. Seine Ausführungen reichen weit über die eigentliche Kündigungsfrage hinaus und zeichnen das Bild eines ORF, in dem persönliche Konflikte, Machtfragen und interne Auseinandersetzungen offenbar stärker zum Alltag gehören, als es einem professionellen Arbeitsumfeld entsprechen sollte.

Ein Urteil gibt es vorerst nicht. Am 16. April 2027 soll die Verhandlung mit weiteren Einvernahmen fortgesetzt werden. Dann sollen unter anderem Heinz Lederer, sein früherer Stellvertreter Gregor Schütze und ORF-Personalchef Werner Dujmovits aussagen. Erst ihre Aussagen werden weitere Antworten darauf liefern können, wann die ORF-Spitze von den Vorwürfen wusste und wie die Entscheidung über Weißmanns Zukunft tatsächlich zustande kam.

Sabrina Waller