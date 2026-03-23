US‑Journalisten erhalten Pentagon‑Zugang zurück

Ein Bundesrichter in Washington D.C. hat die umstrittenen Pressezugangsregeln des US‑Verteidigungsministeriums für verfassungswidrig erklärt und vorläufig außer Kraft gesetzt. Die Entscheidung ist ein juristischer Rückschlag für das Verteidigungsministerium unter Verteidigungsminister Pete Hegseth und die Regierung von Präsident Donald Trump, die die strengeren Vorschriften im Oktober 2025 eingeführt hatte.

Neue Richtlinien für Pentagon‑Journalisten

Im Herbst 2025 führte das Pentagon neue Richtlinien für Medienberichterstattung ein. Journalisten, die regelmäßig aus dem Pentagon berichteten, sollten sich verpflichten, bestimmte Vorgaben einzuhalten, darunter das Unterlassen des Kontakts zu nicht autorisierten Quellen und Einschränkungen bei der Veröffentlichung nicht freigegebener Informationen – selbst wenn sie nicht als geheim galten. Zahlreiche große Medienhäuser, darunter The New York Times, CNN, ABC News, NBC News und The Washington Post, weigerten sich, diese Bedingungen zu akzeptieren und gaben daraufhin ihre Pentagon‑Akkreditierungen zurück, statt den neuen Regeln zuzustimmen.

Klage vor Bundesgericht

Am 4. Dezember 2025 reichte The New York Times Company eine Klage gegen das Pentagon und Hegseth ein. Die Zeitung argumentierte, die Regeln verletzten den verfassungsmäßig garantierten Schutz der Pressefreiheit (First Amendment) und Grundsätze des fairen Verfahrens (Fifth Amendment). Die Richtlinie gebe dem Verteidigungsministerium zu weitgehende und subjektive Befugnisse, Presseausweise zu entziehen und Medien wegen unliebsamer Berichterstattung auszugrenzen.

Verfassungswidrigkeit festgestellt

Am 20. März 2026 entschied US‑Bezirksrichter Paul Friedman, dass die umstrittenen Vorschriften gegen die Verfassung verstoßen und setzte sie vorläufig außer Kraft. Er betonte die grundsätzliche Bedeutung einer freien Presse, insbesondere in Zeiten militärischer Spannungen und Auslandseinsätze, und hob hervor, dass staatliche Informationspolitik nicht einseitig kontrolliert werden dürfe. Das Gericht ordnete an, den Medien den Zugang wieder zu ermöglichen und hob Sanktionen auf, mit denen Journalisten als „Sicherheitsrisiken“ bezeichnet worden waren, wenn sie Informationen außerhalb der Pentagon‑Freigaben suchten.

Pentagon will Berufung einlegen

Vertreter des Pentagon erklärten, man sei mit der Entscheidung nicht einverstanden und werde sofort Berufung einlegen. Aus Sicht des Verteidigungsministeriums seien die Maßnahmen notwendig, um nationale Sicherheit zu schützen. Auch nachdem die Vorschriften gestoppt wurden, betonten Pentagon‑Sprecher, dass Sicherheitserwägungen bei der Regulierung des Pressezugangs eine wichtige Rolle spielten. Mediengruppen und Pressefreiheit‑Organisationen begrüßten das Urteil als wichtigen Sieg für die journalistische Unabhängigkeit und die demokratische Kontrolle staatlicher Institutionen. Sie warnten zugleich vor fortdauernden Versuchen, den freien Zugang zu Regierungsinformationen einzuschränken. Rechtsexperten verwiesen auf breitere Debatten über den Umgang der Regierung mit kritischer Berichterstattung und die Rolle unabhängiger Medien bei der Kontrolle von Macht, insbesondere während internationaler Konflikte und innenpolitischer Spannungen.

(red)