Medienmacher Wolfgang Fellner wird 70

Am Sonntag (13. Oktober) feiert Medienunternehmer Wolfgang Fellner seinen 70. Geburtstag. Schon mit 14 Jahren gründete er 1968 gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Helmuth den Rennbahn Express. Mit Basta erblickte 1983 das nächste Medienkind der Fellner-Brüder das Licht der Welt.

Die Tageszeitung „Österreich“

1992 kam News dazu. Für Aufsehen sorgte 1998 die Gründung von Format, was in der „Mutter aller Magazinschlachten“ mündete. Am Ende stand die umstrittene Fusion der News-Gruppe und des trend-profil-Verlags. Nach dem Rückzug der Fellner-Brüder aus dem operativen Geschäft der News-Gruppe verdichteten sich die Gerüchte um ein Tageszeitungsprojekt. 2006 war es dann soweit und Österreich startete. Zwar schloss Wolfgang Fellner zum Start eine Gratiszeitung aus, heute wird die Zeitung allerdings vorwiegend kostenlos unter dem Namen oe24 vertrieben.

Einstieg ins Fernsehgeschäft

2015 stieg der Medienunternehmer ins Fernsehgeschäft ein, oe24.tv bringt es mittlerweile auf etwa ein Prozent Marktanteil. Fellner moderiert auf seinem Sender teilweise noch immer selbst. 2019 erweiterte er seine Mediengruppe um den Radiosender Radio Austria, der auf oe24 Radio umbenannt wurde.

Vorwurf der sexuellen Belästigung

Ebenfalls 2019 warfen ihm mehrere Ex-Mitarbeiterinnen sexuelle Belästigung vor. Der Medienmacher stritt diese Vorwürfe vehement ab. Zahlreiche Gerichtsverfahren waren die Folge, der Großteil davon ging zugunsten der Frauen aus, wobei viele davon medienrechtlicher Natur waren.

Unter Korruptionsverdacht

Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) beschäftigt sich mit Wolfgang Fellner. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Inseratenkorruption bzw. Bestechlichkeit. So sollen Inseraten- und Medienkooperationsvereinbarungen mit dem Team rund um den späteren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) getroffen worden sein. Für Inserate sollen Fellner gefällig berichtet und manipulierte Umfragen aus budgetären Mitteln des Finanzministeriums publiziert haben („Beinschab-Österreich-Tool“). Er wies diese Vorwürfe stets zurück.