„Tagespresse“ startet monatliche Printausgabe

Das österreichische Satireportal Tagespresse bringt ab Anfang Oktober eine monatliche Printausgabe heraus. Die Zeitung soll 20 Seiten umfassen und fünf Euro kosten. Chefredakteur Fritz Jergitsch kündigte das neue Produkt am heutigen Mittwoch an. Die Ausgabe soll als klassische Zeitung gestaltet sein. Jergitsch bezeichnete sie als „klassische Qualitätszeitung für ein Land, das von klassischen Qualitätszeitungen längst aufgegeben wurde“.

Nullnummer bereits produziert

Einen Vorgeschmack gibt eine Nullnummer, die nicht im Handel erhältlich ist. Auf dem Cover ist Andreas Babler mit den Worten „Nicht mit uns“ zu sehen. Die dazugehörige Schlagzeile lautet: „Babler dementiert Comebackpläne der SPÖ“. Auch im Blatt finden sich zahlreiche erfundene Beiträge. Darunter ist ein Fake-Interview mit Schauspieler Philipp Hochmair unter dem Titel „Ich bin Gott“. In einem weiteren Beitrag wird ein Gastbeitrag von Bundeskanzler Christian Stocker angekündigt: „Kindererziehung leicht gemacht mit Christian Stocker“. Für zusätzliche Verwirrung sorgen fingierte Werbeanzeigen. Eine Anzeige der Post trägt den Spruch „Wir bringen’s (zum Nachbarn, der gerade auf Urlaub ist)“. Der WWF bekommt eine Anzeige mit dem Satz „500 Euro oder der Panda muss sterben“ verpasst.

Seitenhieb auf das Internet

Auch die Ankündigung der Printausgabe bleibt dem Stil des Satireportals treu. „Nein, das Internet ist nicht die Zukunft“, heißt es in der Aussendung. Das Internet habe sich als „Sackgasse der frühen 2000er-Jahre“ herausgestellt und bestehe inzwischen hauptsächlich aus russischen Bots, „FPÖ-AI-Slop“ und Kryptowährung-Werbeanzeigen. Den Wechsel zum gedruckten Medium bezeichnet das Portal schließlich als „mutigen Schritt ins 19. Jahrhundert“.

(APA/red)