Die Koalition will die Regeln für Social-Media-Auftritte von Regierungsmitgliedern im Parteiengesetz neu regeln. Eine entsprechende Novelle passierte am gestrigen Donnerstag mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS den Verfassungsausschuss des Nationalrats. FPÖ und Grüne kritisieren vor allem den vorgesehenen Rückwirkungszeitraum und werfen der Koalition vor, das Urteil des Verfassungsgerichtshofs zu unterlaufen.

Neue Regeln nach VfGH-Urteil

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte die bisherigen Bestimmungen zu Social-Media-Accounts von Regierungsmitgliedern aufgehoben. Die Regelung habe Regierungsparteien gegenüber Oppositionsparteien begünstigt.

Die Koalitionsparteien argumentieren, dass sich das Erkenntnis auf die bis Ende Juni 2026 geltende Fassung des Parteiengesetzes beziehe. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2027–2028 sei die Bestimmung bereits geändert und auf Staatssekretärinnen und Staatssekretäre ausgeweitet worden.

Mit der nun geplanten Novelle soll auch diese Nachfolgeregelung rückwirkend mit 1. Jänner 2026 außer Kraft treten. Sachverhalte vor dem 31. Dezember 2025 seien vom VfGH-Erkenntnis nicht umfasst, argumentieren ÖVP, SPÖ und NEOS. Weiterhin erlaubt bleiben soll die Betreuung der Social-Media-Accounts von Klubobleuten und Abgeordneten durch Klubmitarbeiter sowie parlamentarische Mitarbeiter.

Opposition kritisiert Rückwirkung

FPÖ-Abgeordneter Markus Tschank bezweifelte, dass der Entwurf dem VfGH-Erkenntnis ausreichend Rechnung trage. Der Verfassungsgerichtshof habe nicht festgelegt, ab wann die Bestimmungen zu den Social-Media-Accounts nicht mehr anzuwenden seien. Die Rückwirkung auf den 1. Jänner 2026 unterminiere seiner Ansicht nach das Urteil.

Auch die Grünen kritisierten die Vorgangsweise der Koalition. Abgeordnete Agnes Sirkka Prammer warf den Regierungsparteien vor, mit dem Entwurf eine bisher übliche Abstimmung mit den anderen Parteien umgangen zu haben. Gegen eine gesetzliche Anpassung an das VfGH-Erkenntnis habe sie grundsätzlich nichts einzuwenden, der vorliegende Antrag gehe jedoch darüber hinaus.

SPÖ-Abgeordneter Klaus Seltenheim bezeichnete den Antrag als Diskussionsgrundlage und lud FPÖ und Grüne zu Gesprächen über eine gemeinsame Lösung ein.

(APA/red)