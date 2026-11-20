Mit einer neuen KI-Agenda will Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll Österreich auf die technologischen Veränderungen der kommenden Jahre vorbereiten. 15 Handlungsfelder sollen den Weg zu einer nationalen Strategie ebnen. Zu den Vorschlägen gehören eine europäische Recheninfrastruktur, eine neue Eigentümerstruktur für TikTok und ein eigenes Staatsziel für den Umgang mit künstlicher Intelligenz.

Unter dem Titel „KIPPPUNKT“ präsentierte Pröll am gestrigen Donnerstagabend in der Österreichischen Nationalbibliothek seine Vorstellungen für Österreichs Zukunft im KI-Zeitalter. Die Agenda versteht sich als Grundlage für eine neue österreichische KI-Strategie, die im ersten Halbjahr 2027 fertiggestellt werden soll. Bis dahin können Bürger, Unternehmen und Institutionen die Vorschläge bewerten, kommentieren und eigene Ideen einbringen.

Eine der weitreichendsten Forderungen betrifft die Bundesverfassung. Der Grundsatz „Technologischer Fortschritt muss dem Menschen dienen“ soll als Staatsziel verankert werden. Pröll will damit festschreiben, dass künstliche Intelligenz den Menschen unterstützen, aber nicht zum Selbstzweck werden soll. Bei wesentlichen Entscheidungen müsse die menschliche Verantwortung erhalten bleiben. „Der Mensch bleibt der Zweck. Die KI bleibt das Mittel“, erklärte der Staatssekretär.

Europa soll digitale Kontrolle zurückgewinnen

Ein zentraler Punkt der Agenda ist die technologische Unabhängigkeit Europas. Pröll schlägt dafür eine „Europäische Gemeinschaft für Rechenleistung“ vor. Die Mitgliedstaaten sollen einen Teil ihrer Rechenkapazitäten bündeln, gemeinsam in Infrastruktur investieren und sich gegenseitig absichern. Forschungseinrichtungen und Unternehmen könnten dadurch auf gemeinsame Ressourcen zugreifen.

Für Österreich ist eine eigene Rechenzentren-Roadmap vorgesehen. Geplant sind mehrere kleinere, regional verteilte Standorte, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden und gemeinsam wie ein großes virtuelles Rechenzentrum funktionieren sollen. Auch die Nutzung der entstehenden Abwärme ist Teil des Konzepts.

Die Frage digitaler Souveränität betrifft für Pröll nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die großen Plattformbetreiber. Erst am Mittwoch hatte er gemeinsam mit dem deutschen Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer eine Initiative zur Europäisierung von TikTok vorgestellt. Ziel ist eine europäische Eigentümerstruktur für das Europageschäft der chinesischen Plattform ByteDance. Damit sollen Daten, Algorithmen und die technische Infrastruktur stärker unter europäische Kontrolle gelangen.

TikTok zählt europaweit rund 200 Millionen monatliche Nutzer. Pröll und Weimer sehen in der Plattform nicht nur ein Datenschutz- und Jugendschutzthema, sondern auch eine Frage der demokratischen Meinungsbildung. Die Empfehlungssysteme internationaler Plattformen beeinflussen, welche Inhalte Reichweite erhalten und welche Informationen Nutzer zu sehen bekommen. In ihrer gemeinsamen Erklärung verweisen die beiden Politiker deshalb auch auf die Bedeutung unabhängiger Medien und die Auswirkungen großer Plattformen auf die Medienvielfalt.

Wie eine europäische Eigentümerlösung konkret aussehen könnte, ist noch offen. Weitere EU-Staaten sollen sich der Initiative anschließen.

KI-Zentrum in Wien und neue Bildungsinitiative

Auch international will Österreich eine größere Rolle übernehmen. Bundeskanzler Christian Stocker hat vorgeschlagen, ein internationales KI-Zentrum unter dem Dach der Vereinten Nationen in Wien anzusiedeln. Dort sollen wissenschaftliche Erkenntnisse über leistungsfähige KI-Systeme gebündelt, deren Risiken untersucht und Grundlagen für internationale Entscheidungen geschaffen werden. Der KI-Pionier und Nobelpreisträger Geoffrey Hinton hat die Initiative laut Pröll begrüßt. Finanzierung und institutionelle Ausgestaltung sind noch zu klären.

Für die heimische Wirtschaft setzt die Agenda auf sogenannte Physical AI. Gemeint ist der Einsatz künstlicher Intelligenz in Maschinen, Produktionsanlagen, Fahrzeugen und Energiesystemen. Österreich soll seine industrielle Kompetenz nutzen, um KI stärker in bestehende Produktions- und Wertschöpfungsketten zu integrieren.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vermittlung von KI-Kompetenzen. Neben Bildungsangeboten für Unternehmen und Beschäftigte spricht sich Pröll für einen zurückhaltenderen Umgang mit digitalen Geräten in Volksschulen aus. Lesen, Schreiben, Rechnen und kritisches Denken sollen zunächst ohne digitale Hilfsmittel erlernt werden. Erst danach sollen digitale Technologien gezielt in den Unterricht einfließen.

Die nun vorgestellte Agenda umfasst 15 Handlungsfelder. Sie ist allerdings noch keine beschlossene nationale KI-Strategie, sondern ein politischer Diskussionsentwurf. Nach einer öffentlichen Beteiligungsphase sollen die Rückmeldungen im Frühjahr 2027 ausgewertet und fachliche, rechtliche sowie finanzielle Fragen geklärt werden. Die fertige Strategie ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

(red)