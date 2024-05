Social Killed The Media Star

Neu, cool und erfrischend anders: Der gesellschaftliche Nutzen, den Social Media in den 00er und 10er Jahren hatte, wurde in den 80ern und 90ern vom Musikfernsehen erfüllt. Es ging um das Gefühl von Freiheit, eine gewisse Aufbruchsstimmung und die Ablenkung von alltäglichen Problemen. Mit »Video Killed The Radio Star« machte MTV 1981 auch gleich eine Ansage in Richtung Radiomacher und stellte damit unmissverständlich klar: Wir sind die Neuen und haben nun das Sagen am Markt! Bekanntermaßen erfreut sich Radio nach wie vor hoher Reichweiten, während Musikfernsehen seit Mitte der Nullerjahre kontinuierlich an Relevanz verloren hat. Social Media hingegen ist 20 Jahre nach Onlinegang des ersten Social Networks stärker, präsenter und vielfältiger denn je. Man könnte sagen: Die sozialen Medien sind gekommen, um zu bleiben. Ihr Stern hat unbenommen nahezu blendende Strahlkraft am Walk of Fame der weltweiten, aber auch österreichischen Kommunikationsbranche.

Tageszeitungen nutzen soziale Reichweiten



Eine Analyse des Social-Media-Marktforschungsunternehmens BuzzValue zeigt die Marktmacht der sozialen Netzwerke in Österreich, selbst wenn man sich nur die Nutzungszahlen ansieht, die rein durch das Zutun österreichischer Zeitungsverlage zustandekommen. TikTok, YouTube und X (vormals Twitter) haben im Jahr 2023 zusammen mehr als 380 Millionen Views über die Accounts österreichischer Tageszeitungen generiert. Weitere große Player am Markt – wie Facebook und Instagram – sind hier noch nicht mal berücksichtigt, ebenso wenig wie die proaktiven Nutzerinteraktionen wie Likes oder Kommentare. Noch eindrucksvoller wird die Zahl, wenn sämtliche Page Impressions aller Tageszeitungen auf Basis der ÖWA-Messung (Österreichische Webanalyse) für 2023 zusammengezählt werden: Über die eigenen Kanäle – Mobile und Desktop – kommen alle Tageszeitungen zusammen auf rund 755 Millionen Klicks. Die eigenen Kanäle generieren also rund doppelt so viele Klicks, wie drei große Social-Media-Plattformen an einfachen Sichtkontakten messen…

Von Philipp Schützl

