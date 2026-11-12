So ungewöhnlich wirbt Los Angeles für Olympia 2028

„Stars Align“ lautet der neue offizielle Slogan der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Mit dem Claim wollen die Organisatoren die verschiedenen Facetten des Großereignisses unter einer gemeinsamen Botschaft vereinen. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Athleten, sondern auch Fans, Freiwillige, lokale Unternehmen und die Menschen hinter den Spielen.

Vorgestellt wurde der neue Auftritt mit einem 60-sekündigen Kampagnenfilm, der vom Song „Can’t Stop“ der Red Hot Chili Peppers begleitet wird. Der Slogan soll das Zusammenspiel von Talent, jahrelanger Vorbereitung und dem richtigen Moment beschreiben. LA28 überträgt diese Idee auf das gesamte Umfeld der Spiele und rückt damit auch jene in den Fokus, die abseits der Wettkampfstätten zum Gelingen beitragen.

Parallel zum neuen Claim wurde das visuelle Konzept „LA in Full Bloom“ vorgestellt. Es greift die Farben, kulturelle Vielfalt und urbane Ästhetik von Los Angeles auf und übersetzt sie in ein flexibles Gestaltungssystem. Ein zentrales Element ist das dynamische LA28-Emblem, dessen Buchstabe „A“ in mehr als 50 unterschiedlichen Varianten existiert. Das Erscheinungsbild ist bewusst modular angelegt und soll sich über verschiedene Medien, Veranstaltungen und Kommunikationsformate hinweg einsetzen lassen.

Mit dem neuen Auftritt entwickelt Los Angeles eine Markenidentität, die deutlich über das olympische Logo und die sportlichen Wettbewerbe hinausgeht. Die Stadt wird dabei selbst zum Bestandteil der Erzählung. Kultur, Musik, Menschen und lokale Besonderheiten sollen ebenso mit den Spielen verbunden werden wie die sportlichen Leistungen. Bis zur Eröffnung im Sommer 2028 bleibt den Organisatoren Zeit, diese Identität international zu etablieren.

(PA/red)