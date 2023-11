Shame on Breitenecker

Großer Bahnhof in der Heidi Horten Stiftung. Markus Breitenecker, ProSiebenSat.1-Chef und Mastermind von Joyn führt das „große Wort“. Das, was er sagt, ist erstaunlich. Stimmt freilich nicht. Er meint wortwörtlich. „Nicht nur, dass wir eine super User-Experience mit diesem Streamer erzeugen wollen für unsere User:innen, sondern auch, dass wir alle Sender in Österreich, alle professionellen Bewegtbildveranstalter auf einer Streaming-Plattform vereinen.“

Naja, eigentlich hätte es heißen müssen: vereinen wollen. Denn ALLE sind dort nicht vertreten, wie man Interviews mit Walter Zinggl entnehmen kann, der sich strikt weigert, mit der IP-RTL-Gruppe bei Joyn mitzumachen. So meint Zinggl etwa im Interview mit dem Horizont: „RTL+ bietet die größte Perspektive, die man sich vorstellen kann, wenn sie funktioniert. […] Das ist ein Projekt mit mittelfristiger Perspektive. Aber wenn es funktioniert, dann ist es großartig. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir diesen Weg alleine gehen werden. Niemand anderer kann uns hier zusätzliche Attraktivität liefern. Daher werden wir auch auf keine Joyn-Plattform gehen. Wir versuchen unter dem Bertelsmann-Dach das auszubauen, was wir haben. Und ja, das wird dann auch für Österreich hochinteressant sein. Aber auch hier wird man ein bisschen Geduld brauchen.“

Breitenecker führt weiter aus: „Unsere Partner sind hier, der ORF ist hier, ich glaub der Roland Weißmann kommt in wenigen Minuten, die Stefanie Groiss-Horowitz, ehemals Puls 4, jetzt ORF-Direktorin, ist auch hier, KroneTV ist hier, wir haben den Christoph Dichand hier, wir haben ServusTV hier, die ServusTV Manager, und viele andere unserer Stars und Protokollisten und Partner, die alle auf der Plattform vereint sind.“

Und auch das „alle“, siehe oben, stimmt nicht. Weil halt einer der Big Player fehlt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, bei einer Präsentation die wahren Zusammenhänge zu verschleiern. Manche mögen sowas die Unwahrheit nennen.

Wenn Vorsatz im Spiel ist, dann nennt man so etwas eine Lüge. Weiß Breitenecker nicht, wer aller am österreichischen Markt ist? Und dass da eben nicht „alle“ bei ihm und Joyn dabei sind? Dann wär’s nur die Unwahrheit, was er gesagt hätte.

Da aber davon auszugehen ist, dass er es weiß: Sie lügen, Herr Breitenecker. In aller Öffentlichkeit. Auf einer Präsentationsveranstaltung. Eigentlich eine Schande…