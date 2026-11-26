Eine US-Bundesrichterin hat der amerikanischen Telekommunikationsaufsicht FCC untersagt, ein vorgezogenes Lizenzverfahren gegen acht Fernsehsender des Disney-Konzerns weiterzuführen. Die Entscheidung ist ein Rückschlag für US-Präsident Donald Trump und seine Bemühungen, Medienunternehmen wegen unliebsamer Berichterstattung und Programminhalte unter Druck zu setzen. Richterin Loren AliKhan sieht Anzeichen für eine politisch gesteuerte Vergeltungsaktion. FCC-Chef Brendan Carr habe die Rhetorik des Präsidenten offenbar als konkrete Handlungsanweisung verstanden.

Disney und ABC hatten im August Klage gegen die Federal Communications Commission (FCC) eingebracht. Sie wollten damit verhindern, dass die Behörde die Sendelizenzen ihrer acht lokalen Fernsehsender vorzeitig überprüft. Regulär wäre die Verlängerung erst im Oktober 2028 angestanden. Die FCC hatte die Überprüfung im April angeordnet. Eine derartige vorgezogene Prüfung hatte es bei der Behörde seit mehr als 50 Jahren nicht gegeben.

In ihrer Entscheidung gewährte AliKhan Disney eine einstweilige Verfügung. Die FCC darf das Lizenzverfahren vorerst nicht weiterverfolgen. Die Richterin hielt die Argumentation von ABC für überzeugend, wonach die Maßnahme eine Reaktion auf geschützte Meinungsäußerungen des Senders sei. Der mögliche Verlust einer Sendelizenz könne Medienunternehmen dazu bringen, ihre redaktionellen Entscheidungen aus Angst vor staatlichen Konsequenzen anzupassen.

Der Konflikt begann mit Jimmy Kimmel

Den unmittelbaren Anlass für die Lizenzprüfung sieht das Gericht im Streit um den Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel. Nachdem Donald Trump öffentlich dessen Entlassung gefordert hatte, ordnete FCC-Chef Carr nur einen Tag später die vorzeitige Überprüfung der acht ABC-Lizenzen an.

Die zeitliche Abfolge spielte in der Begründung der Richterin eine wesentliche Rolle. AliKhan verwies auch auf wiederholte öffentliche Forderungen Trumps nach einem Lizenzentzug für ABC. Carr habe sich nach Einschätzung des Gerichts an der Rhetorik des Präsidenten orientiert.

Die FCC begründete ihre Maßnahme hingegen mit möglichen Verstößen gegen Antidiskriminierungsbestimmungen. Im Mittelpunkt standen dabei unter anderem die Diversitäts- und Personalpolitik des Disney-Konzerns. Die Richterin hielt diese Erklärung angesichts des zeitlichen Zusammenhangs für nicht überzeugend.

Ein Druckmittel mit weitreichenden Folgen

Die FCC vergibt Lizenzen für Radio- und Fernsehsender, die öffentliches Frequenzspektrum nutzen. Bei Verstößen gegen regulatorische Vorgaben kann die Behörde Sanktionen verhängen und unter bestimmten Voraussetzungen auch Sendelizenzen entziehen oder deren Verlängerung verweigern. Streamingdienste und Onlineportale unterliegen nicht demselben Lizenzsystem.

Für klassische Rundfunkveranstalter ist die Lizenz damit ein erhebliches Druckmittel. Schon eine vorgezogene Überprüfung kann wirtschaftliche und redaktionelle Folgen haben, auch wenn es letztlich zu keinem Entzug kommt.

Der aktuelle Streit ist nicht der erste Konflikt zwischen Carr und ABC. Bereits 2025 hatte der FCC-Chef im Zusammenhang mit Jimmy Kimmel öffentlich Druck auf Disney ausgeübt. Auch die politische Diskussionssendung „The View“ geriet ins Visier der Behörde. Geprüft wird unter anderem, ob für die Sendung die gesetzlichen Regeln zur gleichberechtigten Sendezeit politischer Kandidaten gelten.

Das Urteil beendet den Rechtsstreit noch nicht. Es untersagt der FCC zunächst weitere Schritte im vorgezogenen Lizenzverfahren. Die Behörde kündigte an, sich gegen die Entscheidung zur Wehr zu setzen. Ihre grundsätzlichen Befugnisse zur Regulierung von Rundfunksendern bleiben davon unberührt.

(APA/red)