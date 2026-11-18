Die RTL Group wächst im Streaming-Geschäft, muss ihre Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 dennoch zurückschrauben. Ein schwächerer Werbemarkt belastet vor allem das klassische Fernsehen. Höhere Ergebnisbeiträge aus dem Digitalgeschäft sollen die Rückgänge im linearen TV kompensieren.

Der europäische Fernsehkonzern RTL Group hat seine Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 nach unten angepasst. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Jahresumsatz von rund 7,1 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis (Adjusted EBITA) von etwa 700 Millionen Euro. Beide Werte liegen damit am unteren Ende der bisherigen Prognosespannen. Als wesentlichen Grund nennt die Bertelsmann-Tochter das anhaltend schwache Werbeumfeld.

Besonders deutlich zeigt sich der Druck im klassischen Fernsehgeschäft. Die Werbeerlöse der linearen Sender gingen im dritten Quartal um acht Prozent zurück. Für die ersten neun Monate ergibt sich ein Minus von 5,2 Prozent. Auch für das wichtige vierte Quartal erwartet RTL eine schwächere Nachfrage nach TV-Werbung als ursprünglich angenommen.

Streaming wächst deutlich

Ein anderes Bild zeigt sich im Digitalgeschäft. Der digitale Umsatz legte im dritten Quartal um 10,4 Prozent zu, seit Jahresbeginn beträgt das Plus 10,7 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Streaming-Geschäft: Die entsprechenden Erlöse stiegen in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 28 Prozent.

Auch bei den Abonnentenzahlen verzeichnet RTL Zuwächse. Die Zahl der zahlenden Kunden von RTL+ sowie der Streamingangebote in Ungarn und Frankreich erreichte früher als geplant neun Millionen. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 18 Prozent innerhalb eines Jahres.

Nach Angaben des Konzerns sollen die höheren Ergebnisbeiträge aus dem Streaming-Geschäft die rückläufigen Beiträge des linearen Fernsehens ausgleichen. Auch die Produktionsgesellschaft Fremantle trägt zur Entwicklung bei. Konzernchef Clément Schwebig verwies auf ein organisches Wachstum des operativen Ergebnisses in den ersten neun Monaten, obwohl die Werbemärkte für lineares Fernsehen weiter unter Druck stehen. Konkrete Ergebniszahlen für diesen Zeitraum veröffentlichte RTL nicht.

Sky-Übernahme prägt Umsatzentwicklung

Beim Gesamtumsatz weist RTL deutliche Zuwächse aus. Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um gut 38 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Für die ersten neun Monate ergibt sich ein Plus von 15,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Maßgeblich dafür ist allerdings auch die Übernahme von Sky Deutschland. Dessen Geschäftszahlen fließen seit Juni in die Konzernbilanz ein. Organisch, also ohne Übernahmeeffekte, wuchs der Umsatz im dritten Quartal um 4,8 Prozent. Für die ersten neun Monate lag das organische Plus bei 1,6 Prozent.

(APA/red)