Prälat-Leopold-Ungar-Preis an ORF, “profil” und “andererseits”

Zum inzwischen 20. Mal sind am Donnerstagabend die “Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreise” in Wien vergeben worden. Die Hauptauszeichnungen gingen dieses Mal an Robert Treichler vom “profil“, Noel Kriznik vom ORF-Radiosender Ö1, Nora Zoglauer von ORF 2 und Katharina Brunner, Lisa Kreutzer, Sandra Schmidhofer, Fabian Füreder und Arthur Moussavi-Wagner vom Onlinemedium “andererseits“.

Der Preis zählt – mit 20.000 Euro – zu den höchstdotierten Journalistenpreises Österreichs. Dies verdankt er der Caritas Wien und der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

Der Anerkennungspreis in der Kategorie Print ging dieses Jahr an Lina Paulitsch. In der Kategorie TV an Isabella Purkart. Freuen durften sich auch Daniela Breščaković (Kategorie Online/Multimedia) und Bea Sommersguter (Kategorie Hörfunk).

APA/Red.