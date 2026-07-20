Pentagon-Regeln für Journalisten bleiben vorerst

Im Streit zwischen dem US-Verteidigungsministerium und der New York Times über den Zugang von Journalisten zum Pentagon hat das Ministerium einen vorläufigen Erfolg erzielt. Ein Berufungsgericht erlaubte dem Pentagon, eine Regelung zunächst umzusetzen, nach der sich Reporter in den Gebäuden des Ministeriums nur in Begleitung eines Pentagonmitarbeiters bewegen dürfen. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Das Berufungsgericht setzte damit eine frühere Entscheidung einer unteren Instanz außer Kraft, die das Pentagon während des Verfahrens an der Umsetzung der Regel gehindert hatte.

Argumente des Pentagons aussichtsreich

Das Berufungsgericht begründete seine Entscheidung mit den Erfolgsaussichten der Argumentation des Ministeriums. Das Pentagon habe dargelegt, dass die Begleitpflicht keine unzulässige Vergeltungsmaßnahme gegen Medien im Sinne des Ersten Verfassungszusatzes sei, der unter anderem die Pressefreiheit schützt. Zudem habe die New York Times nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichend gezeigt, dass sie durch die Regelung stärker beeinträchtigt werde als andere Medien oder dass ihre Berichterstattung dadurch wesentlich eingeschränkt werde.

Unterschiedliche Reaktionen

Pentagonsprecher Sean Parnell begrüßte die Entscheidung und bezeichnete die Begleitregelung auf der Plattform X als Sicherheitsmaßnahme zum Schutz vertraulicher Informationen zur nationalen Verteidigung. Die New York Times zeigte sich dagegen enttäuscht über die vorläufige Entscheidung. Ein Sprecher der Zeitung begrüßte jedoch, dass das Gericht den Fall in einem beschleunigten Verfahren weiter behandeln wolle.

Streit um neue Pentagon-Regeln

Der Konflikt begann im vergangenen Herbst mit neuen Vorgaben für Journalisten im Pentagon. Diese sahen vor, dass Informationen über das Ministerium ohne Genehmigung nicht veröffentlicht werden dürfen. Bei Verstößen drohte der Entzug der Akkreditierung. Viele große US-Medienhäuser lehnten die 21-seitigen Regeln ab und gaben ihre Ausweise zurück. Nach einer erfolgreichen Klage der New York Times führte das Pentagon neue Vorgaben ein, darunter die nun umstrittene Begleitpflicht für Journalisten.

(APA/red)