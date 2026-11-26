Im Skandal um den US-Chipkonzern Nvidia gehen die Einschätzungen der amerikanischen Geheimdienste auseinander. Während das FBI keine Beweise dafür sieht, dass die Geschäftsfrau Alice Huang für China spioniert hat, halten andere Regierungsvertreter eine Rekrutierung durch den chinesischen Geheimdienst für wahrscheinlich. Das berichteten fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die unterschiedlichen Bewertungen könnten politische Folgen haben. US-Präsident Donald Trump hatte sich nach einer Affäre um Alice Huang hinter Nvidia-Chef Jensen Huang gestellt und ihn vom Verdacht eines Sicherheitsrisikos freigesprochen. Die Einschätzung der Geheimdienste gilt Insidern zufolge als zentral für Trumps Entscheidung, sich für die Rückkehr des Konzernchefs einzusetzen.

FBI sieht keine Beweise für Spionagetätigkeit

Die Positionen innerhalb der US-Regierung sind offenbar unterschiedlich. Das FBI sieht in den vorliegenden Erkenntnissen keine Belege dafür, dass Alice Huang als Agentin für China tätig war. Die CIA schließt hingegen nicht aus, dass weitere Beweise auftauchen könnten. US-Außenminister Marco Rubio hatte in einem internen Memo sogar die Einschätzung vertreten, der chinesische Geheimdienst habe Huang rekrutiert.

Trump hatte nach dem kurzzeitigen Rücktritt von Jensen Huang interveniert. Nach Rücksprache mit Justizminister Todd Blanche erklärte er, der Nvidia-Chef stelle keine Gefahr dar. Elf Tage nach seinem Rücktritt kehrte Jensen Huang auf seinen Posten zurück. Das Weiße Haus, die CIA, das FBI und das US-Außenministerium lehnten eine Stellungnahme zu den aktuellen Berichten ab.

301 Millionen Dollar für KI-Infrastruktur in China

Neue Erkenntnisse werfen unterdessen weitere Fragen auf. Ausgewertete Dokumente der chinesischen Zentralbank zeigen, dass Unternehmen aus dem Umfeld von Alice Huang den Aufbau von KI-Rechenzentren in China mit Ausrüstung im Wert von insgesamt 301 Millionen Dollar finanzierten. Ein Großteil der Hardware befindet sich in einem Rechenzentrum in Shanghai.

Die US-Behörden untersuchen, ob Huangs früheres Unternehmen Megaspeed chinesischen Kunden dabei geholfen hat, an beschränkte Nvidia-Technologie zu gelangen. Das US-Handelsministerium setzte Megaspeed am Montag auf eine schwarze Liste. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück und erklärte, Alice Huang habe die Firma bereits im August 2025 verlassen.

(APA/red)