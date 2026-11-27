Die Staatsanwaltschaft Wien stellte die Ermittlungen gegen ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer wegen des Verdachts der Nötigung ein. Ein strafbares Verhalten ließ sich nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachweisen. Lederer kündigte an, rechtliche Schritte gegen die Beteiligten prüfen zu lassen.

Ermittlungen nach Anzeige von Weißmann

Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Anzeige des ehemaligen ORF-Generaldirektors Roland Weißmann. Im Zentrum stand ein Telefonat zwischen Weißmann und Lederer im Frühjahr 2025. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ vom August soll Lederer damals verschiedene Forderungen mit der ORF-Generaldirektorenwahl 2026 verknüpft haben. Daraufhin wurde wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt.

Wie „Standard“ und „Kurier“ berichteten, kam die Staatsanwaltschaft nun zum Schluss, dass sich der Anfangsverdacht nicht bestätigt habe. Das Verfahren wurde eingestellt.

Lederer prüft rechtliche Schritte

Gegenüber der APA zeigte sich Lederer am Freitag erleichtert über die Entscheidung. Zugleich kündigte er an, rechtliche Schritte wegen Verleumdung und Kreditschädigung gegen alle beteiligten Personen prüfen zu lassen. Die Einstellung beendet die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Stiftungsratsvorsitzenden.