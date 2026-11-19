Der Nationalrat hat am gestrigen Mittwoch das neue Medienpaket beschlossen. Kernstück ist eine jährliche Förderung von 22,5 Mio. Euro für die Zustellung abonnierter Tages- und Wochenzeitungen. Zusätzlich werden Regionalmedien, die digitale Transformation von Medienhäusern und der Schutz von Journalisten unterstützt. Neben den Regierungsparteien stimmten auch die Grünen zu. Die FPÖ lehnte das Paket ab.

Für die Zustellung abonnierter Tages- und Wochenzeitungen stehen künftig jährlich 22,5 Mio. Euro zur Verfügung. Weitere vier Mio. Euro sind für unadressierte Druckwerke vorgesehen, die wöchentlich oder 14-tägig erscheinen und zumindest bezirksweites Interesse abdecken.

Auch die digitale Transformation wird stärker gefördert. Der Fonds zur Förderung der digitalen Transformation erhält 2027 und 2028 jeweils 24 Mio. Euro. Das entspricht einer Erhöhung um vier Mio. Euro pro Jahr. Damit sollen Medienhäuser im Wettbewerb mit internationalen Plattformen unterstützt werden.

Unterstützung für Journalisten

Ein weiterer Teil des Gesetzespakets betrifft den Schutz von Journalisten. Für Rechtsberatung und Hilfestellung bei Einschüchterungen oder tätlichen Angriffen werden jährlich 100.000 Euro bereitgestellt. Für 2027 ist eine Anschubfinanzierung von 200.000 Euro für eine unabhängige Kontaktstelle vorgesehen.

FPÖ spricht von Klientelpolitik

In der Parlamentsdebatte kritisierte die FPÖ vor allem den Ausschluss von Gratiszeitungen wie Heute und Österreich aus der Zustellförderung. Gefördert würden nur der Regierung genehme Medien, argumentierte FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker und bezeichnete das Paket als „Inseratenkorruption 2.0“. Statt einer staatlichen Finanzierung sollten die Leser selbst entscheiden, welche Medien sie unterstützen.

Medienminister Andreas Babler (SPÖ) verteidigte die Maßnahmen. Journalismus sei „demokratische Infrastruktur“ und brauche verlässliche Rahmenbedingungen. Die Förderung solle Medien ermöglichen, unabhängig zu arbeiten und auch die Regierung zu kritisieren.

ÖVP-Mandatar Kurt Egger verwies auf die Bedeutung der Unterstützung für Regionalzeitungen und die digitale Transformation. NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter bezeichnete die Zustellförderung als „allerletzte Chance“, um auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Eine dauerhafte staatliche Unterstützung ohne Ende werde es aber nicht geben.

Die Grünen stimmten dem Paket trotz Kritik am Umfang der Reformen zu. Mediensprecherin Sigrid Maurer bemängelte, dass die Regierung nicht das ursprünglich angekündigte große Reformpaket zur grundlegenden Neuausrichtung der Medienförderung vorgelegt habe. Gegen das Gesetz stimmten neben der FPÖ auch der fraktionslose Abgeordnete und frühere Medienmanager Veit Dengler.

(APA/red)