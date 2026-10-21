Netflix kämpft mit nachlassendem Wachstum

Netflix bekommt den zunehmenden Wettbewerbsdruck zu spüren. Das Umsatzwachstum des Streamingdienstes ist im vergangenen Quartal auf den niedrigsten Stand seit knapp drei Jahren gesunken, die Prognose für das laufende Quartal fiel verhalten aus. Auch die Werbeeinnahmen dürften geringer ausfallen als bisher erwartet. Nach Bekanntgabe der Zahlen verlor die Netflix-Aktie im nachbörslichen Handel knapp fünf Prozent, obwohl der Konzern seinen Quartalsgewinn deutlich steigern konnte.

Umsatzwachstum lässt nach

Die Erlöse stiegen in den vergangenen drei Monaten um knapp zwölf Prozent auf 12,87 Milliarden Dollar (rund 11,5 Milliarden Euro). Im Vorjahreszeitraum hatte das Wachstum noch 17,2 Prozent betragen. Für das Schlussquartal 2026 rechnet Netflix erneut mit einem Plus von zwölf Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn je Aktie legte zwar um knapp 30 Prozent auf 0,87 Dollar zu. Ausschlaggebend waren allerdings auch verschobene Ausgaben. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern einen Gewinn von 0,67 Dollar je Aktie und bleibt damit unter den Analystenerwartungen von 0,73 Dollar.

YouTube gewinnt an Boden

Netflix kämpft mit wachsender Konkurrenz, insbesondere durch YouTube. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Nielsen ist die Nutzungszeit auf der Videoplattform fast doppelt so hoch wie bei Netflix. Zudem wanderten zuletzt fast dreimal so viele Abonnenten ab wie in den vorangegangenen Quartalen. Auch bei Preisverleihungen waren Netflix-Produktionen zuletzt weniger erfolgreich. Auf frühere Publikumserfolge wie „Stranger Things“ und „Squid Game“ folgten bislang keine Titel mit vergleichbarer kultureller Wirkung. Co-Chef Ted Sarandos räumte ein, dass das Unternehmen nicht so schnell wachse wie gewünscht. Netflix wolle wieder stärker zu einem Unterhaltungsdienst werden, auf den Nutzer nicht verzichten möchten. Als Reaktion plant der Konzern den Abbau von rund 1.000 Stellen. Das entspricht etwa sechs Prozent der Belegschaft.

Werbung bleibt hinter den Erwartungen

Netflix hält an seinem Umsatzziel von 51,18 Milliarden Dollar für das Gesamtjahr fest. Die Prognose für die Werbeeinnahmen wurde allerdings von rund drei Milliarden auf etwa 2,7 Milliarden Dollar gesenkt. Ein stärkeres Wachstum bei den klassischen Abonnements soll den Rückgang ausgleichen. Der Streamingdienst setzt seit einigen Jahren verstärkt auf günstigere, werbefinanzierte Konten. Um diese langfristig rentabler zu machen, soll die Nutzungsdauer steigen. Dazu plant Netflix unter anderem Live-Übertragungen von Konzerten und Sportveranstaltungen. Auch Lizenzvereinbarungen mit Konkurrenten sollen das Angebot erweitern. So sicherte sich das Unternehmen von Walt Disney unter anderem Rechte an Animationsfilmen der Reihe „Ice Age“.

(APA/red)