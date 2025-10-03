Medien über Minderjährige: Täter und Opfer

Wenn Medien über Sexualdelikte mit Beteiligung von Minderjährigen berichten, geht es um mehr als Faktenvermittlung. Sprache entscheidet darüber, ob Opferschutz gewahrt bleibt oder ob unbedachte Formulierungen den Eindruck von Verharmlosung, Rassismus oder Sexismus erwecken. Für Journalistinnen und Journalisten bedeutet das eine besondere Verantwortung: Die Wahl der Worte kann über Glaubwürdigkeit, Vertrauen und im Extremfall über eine Rüge durch Kontrollorgane bestimmen. ExtraDienst nimmt diese Gratwanderung zum Anlass, die aktuellen Spannungsfelder zwischen Recht, öffentlicher Wahrnehmung und medialer Darstellung zu beleuchten.

Sprachgebrauch

In einem am 3. Oktober 2025 veröffentlichten Spruch rügte der Presserat krone.at für ihre Berichterstattung. Ein Artikel über die (noch nicht rechtskräftige) Verurteilung eines 48-jährigen Mannes wegen Missbrauchs einer 17-Jährigen hatte die Taten verharmlost. Die Journalistin entschied sich, das Verhalten des Mannes mit dem Erwachen von „Frühlingsgefühlen“ zu umschreiben. Diese Formulierung stufte das Selbstkontrollorgan als grob verharmlosend und beleidigend ein. Gerade bei minderjährigen Opfern sei höchste sprachliche Sensibilität geboten. Der Hinweis ist eindeutig: Erwachsene Täter und jugendliche Opfer sind in der medialen Darstellung strikt auseinanderzuhalten.

Der Fall „Anna“

Am Freitag, 26. September 2025, sprach das Landesgericht Wien zehn Jugendliche im Verfahren um eine damals zwölfjährige Klägerin frei. Strafrechtlich ließ sich kein Tatbestand nachweisen – die Angeklagten mussten laut geteilter Rechtsansicht freigesprochen werden (das Urteil ist nicht rechtskräftig). Dennoch war die Empörung enorm. Gesellschaftlich bleibt jugendliche Sexualität, gerade im Zusammenhang mit Kindern, ein Tabuthema.

Die moralische Empörung entzündete sich nicht nur an der Alterskonstellation, sondern in Teilen der Debatte an der Herkunft der Angeklagten. Hinzu kam, dass Boulevardmedien Schlagworte wie „Skandalurteil“ setzten und so den Eindruck einer Fehlentscheidung verstärkten. Politisch führte der Fall zu Forderungen nach einer Reform des Sexualstrafrechts. Justizministerin Anna Sporrer kündigte am 29. September 2025 an, das Strafrecht in Richtung „Only Yes Means Yes“ weiterzuentwickeln – ein Schritt, der derzeit geprüft, aber noch nicht gesetzlich umgesetzt ist.

Der Lehrer-Prozess

Noch während die Diskussion um die Freisprüche im ‚Anna‘-Fall andauert, beginnt ein weiterer Prozess: Am Montag, 6. Oktober 2025 müssen sich sieben Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren am Landesgericht Wien wegen einer Serie schwerer Vorwürfe verantworten. Eine Lehrerin soll erpresst, missbraucht und massiv eingeschüchtert worden sein, ihre Wohnung wurde in der Nacht auf den 16. Jänner 2025 angezündet. Die drei mutmaßlichen Haupttäter befinden sich in U-Haft.

Auch hier zeigt sich die Bruchlinie zwischen Opfer- und Täterschutz: Während die Lehrerin als Opfer von Erpressung, Missbrauch und Brandstiftung besonders schutzwürdig ist, bleibt ein wesentlicher Umstand bestehen: Sie hatte zuvor im Frühjahr 2024 sexuelle Kontakte zu einem 17-jährigen Ex-Schüler. Dieser ist im aktuellen Verfahren wegen Diebstahls mitangeklagt.

Doppelter Schutzauftrag

Bei Abhängigkeitsverhältnissen – etwa Lehrerin und Schüler – kann zudem § 212 StGB greifen, der sexuelle Handlungen unter Ausnützung eines Autoritätsverhältnisses unter Strafe stellt. Der Lehrerinnen-Fall zeigt, wie sich Rollen überlagern können: Die Pädagogin hatte sexuellen Kontakt zu einem 17-jährigen Ex-Schüler – eine Handlung im Rahmen eines Abhängigkeitsverhältnisses. Ob die Kontakte tatsächlich einvernehmlich waren, wird im Gerichtsverfahren geklärt. Für die Justiz sind die Linien grundsätzlich klar: Das Schutzalter liegt in Österreich bei 14 Jahren; eng begrenzte altersnahe Ausnahmen sind gesetzlich vorgesehen.

Damit wird er/sie zur Doppelgestalt: Opfer und Täter zugleich. Für die Lehrerin bedeutet das, dass sie einerseits als Opfer massiver Übergriffe gilt. Andererseits könnte sie selbst strafrechtlich relevante Grenzen überschritten haben. Diese Kausalität macht den Fall besonders komplex. Die Justiz wird am Ende abwägen müssen, welche Handlungen strafbar sind, welche mildernd zu berücksichtigen sind – und wo eindeutige Schuld liegt. Für die Öffentlichkeit wirkt ein solches Geflecht leicht widersprüchlich: Mal erscheinen Minderjährige als besonders verletzliche Opfer, mal als Angeklagte in einem kriminellen Umfeld.

Wahrnehmung

Die drei Verfahren offenbaren, wie eng Sprache, Recht und öffentliche Wahrnehmung verzahnt sind. Juristisch steht der Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“. Öffentlich dominiert jedoch oft der Ruf nach Strafe und Empörung über vermeintliche Lücken. Für Medien bedeutet das: sensibel formulieren, juristische Grenzen respektieren und dennoch gesellschaftliche Debatten nicht ausklammern.

(APA/red)