Australien verschärft den Druck auf die großen Technologiekonzerne. Google, Meta und TikTok müssen sich auf deutlich strengere Regeln für ihre digitalen Plattformen einstellen. Die australische Regierung hat sich mit den Grünen auf eine neue Fassung des geplanten „Digital Duty of Care“-Gesetzes geeinigt. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu fünf Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Die mögliche finanzielle Dimension ist erheblich. Bei Meta könnte eine solche Sanktion mehr als zehn Milliarden US-Dollar erreichen. Bislang sah der Gesetzesentwurf eine Höchststrafe von 109 Millionen australischen Dollar vor. Die Neuregelung hebt diesen Betrag auf eine völlig andere Größenordnung.

Plattformen sollen Schäden verhindern

Das Gesetz verpflichtet digitale Dienste dazu, Risiken für ihre Nutzer aktiv zu erkennen und zu reduzieren. Es geht nicht mehr nur darum, rechtswidrige oder schädliche Inhalte nachträglich zu entfernen. Die Betreiber sollen bereits im Vorfeld Maßnahmen gegen vorhersehbare Gefahren setzen.

Die Regelungen betreffen soziale Netzwerke, Online-Spiele, Apps und KI-Chatbots. Im Visier stehen unter anderem Inhalte zu sexuellem Missbrauch von Kindern, nicht einvernehmliche Nacktbilder, geschlechtsspezifische Gewalt, Selbstverletzung und terroristische Propaganda.

Auch die Gestaltung der Plattformen wird zum Thema. Unternehmen müssen gegen Funktionen vorgehen, die problematische Nutzungsmuster fördern. Dazu zählen etwa endloses Scrollen, automatisch abgespielte Videos und andere Mechanismen, die Nutzer möglichst lange auf den Diensten halten sollen.

Nutzer können gegen Plattformen klagen

Die Einigung zwischen der Labour-Regierung und den Grünen sieht weitere Verschärfungen vor. Betroffene sollen Plattformbetreiber künftig vor australischen Gerichten wegen Verletzungen ihrer Sorgfaltspflichten verklagen können.

Zudem sollen Nutzer ab 16 Jahren die Möglichkeit erhalten, algorithmisch zusammengestellte Empfehlungsfeeds abzuschalten. Die australische Online-Aufsichtsbehörde bekommt außerdem erweiterte Befugnisse gegen Dienste, über die gefälschte Nacktbilder realer Personen erstellt und verbreitet werden.

USA warnen vor Zensur

Die geplanten Regeln stoßen in den USA auf Widerstand. Die Regierung von Donald Trump befürchtet, dass unklar definierte Schadenskategorien und hohe Strafandrohungen Plattformen dazu bringen könnten, auch rechtmäßige Inhalte vorsorglich zu löschen.

Der US-Botschafter in Australien, David Brat, warnte vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die Unternehmen könnten aus Angst vor hohen Strafen Inhalte stärker kontrollieren und entfernen, als es tatsächlich notwendig wäre.

Auch die australische Opposition lehnt das Vorhaben ab. Sie sieht die Gefahr, dass staatliche Stellen zu weitreichende Befugnisse bei der Bewertung zulässiger Inhalte erhalten.

Die Regierung hält dagegen, dass digitale Plattformen für die Risiken ihrer eigenen Angebote Verantwortung übernehmen müssen. Nach der Einigung mit den Grünen soll das Gesetz noch vor dem Ende der laufenden Parlamentssitzung beschlossen werden.

(red)