Das Plakat behauptet sich auch im digitalen Zeitalter als Medium im öffentlichen Raum. Das zeigt die aktuelle Ausgabe des Wettbewerbs „100 Beste Plakate. Deutschland Österreich Schweiz“, der heuer sein 25-jähriges Bestehen feiert. Insgesamt 2.297 Arbeiten von 676 Kreativen wurden eingereicht. Eine Jury unter dem Vorsitz des Pariser Gestalters Malte Martin wählte aus 658 Sujets von 239 Gestaltern die 100 besten Plakate und Plakatserien aus.

30 ausgezeichnete Arbeiten stammen aus Deutschland, 62 aus der Schweiz und acht aus Österreich. Auffällig ist die inhaltliche Verschiebung gegenüber den vergangenen Jahren: Während zuletzt vor allem Kulturplakate dominierten, rücken diesmal politische Botschaften stärker in den Vordergrund. Die Einreichungen greifen Themen wie Rassismus, Klimawandel sowie Arbeits- und Sozialkritik auf. Auch gestalterisch zeigt sich ein Rückgriff auf die polnische Gebrauchsgrafik der 1950er-Jahre.

Politische Kritik im öffentlichen Raum

Unter den österreichischen ausgezeichneten Arbeiten finden sich mehrere explizit politische Konzepte. Roland Radschopf und Florian Kowatz setzen sich mit „100 Beste Plagiate“ satirisch mit dem Wettbewerbstitel auseinander. Radikal abstrahierte Porträts von Diktatoren und Politikern entwickeln durch Wiedererkennung und Kontext eine kritische Aussage.

Gabriel Röck thematisiert mit der Plakatserie „Unsere Klimaziele“ den Umgang mit politischen Versprechen. Die Typografie wird auf einer Küchenrolle mit Kresse angesetzt, wächst zunächst und verdorrt anschließend, bis sie unlesbar wird. Die Arbeit übersetzt den Verfall politischer Klimaziele in einen organischen Prozess.

Jeremy Traun wiederum widmet sich mit „Buy Buy Culture“ dem Verbot des Wildplakatierens in Linz. Das Plakat kritisiert, dass damit Kunst und Subkultur aus dem Straßenbild verdrängt würden. Die Gestaltung greift mit gelben und roten Farben bewusst die visuelle Sprache einer Supermarktkette auf und verweist ironisch auf die Kommerzialisierung öffentlicher Räume.

Plakate zwischen Kultur und Gestaltung

Neben den politischen Arbeiten finden sich zahlreiche Beiträge aus dem Kultur- und Veranstaltungsbereich. Marie Hindinger verbindet in „Im Sommer ist“ ein fragmentiertes Gedicht mit Erinnerungen an Kindheit und Vergänglichkeit. Tao Lin vom Studio Ltd. Ltd. gestaltet für den wiedereröffneten Shanghaier Club heim eine Typografie, die den Rhythmus elektronischer Musik aufgreift.

Lukas Marstaller und Béla Meier entwickelten das Plakatdesign für die Schwimmparade am Wiener Donaukanal. Die Gestaltung arbeitet mit modularen, an Badetücher angelehnten Farbmustern und einer fließenden Typografie. Das Wiener Designerduo Nguyen Gobber steuerte zwei Plakate für den „Salon skug“ bei, darunter eine eigens für die Veranstaltung „Speeddating Demokratie“ entworfene Schrift.

Die 100 ausgezeichneten Arbeiten werden zunächst im Kulturforum Potsdamer Platz der Staatlichen Museen zu Berlin und anschließend im MAK in Wien gezeigt. Weitere Stationen sind Essen, Seoul, St. Gallen, Luzern, Genf, Lausanne, Zürich und Bern. Die Siegerplakate werden nach der Ausstellung in die Sammlung des MAK übernommen.

Die Wiener Schau im MAK Plakat Forum läuft von 2. Dezember 2026 bis 4. April 2027. Besucher können ausgewählte Arbeiten mit der App Artivive auch als animierte „Moving Posters“ erleben.

(PA/red)