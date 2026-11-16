Bei kronehit kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Philipp König, seit Ende 2021 Geschäftsführer des Radiosenders, wechselt mit 1. Jänner 2027 in die Krone Multimedia GmbH & Co KG (KMM). Dort übernimmt er die Geschäftsführung und soll künftig die digitalen Aktivitäten des Medienunternehmens weiterentwickeln.

König wird sich bei der KMM vor allem um digitale Produkte und neue Geschäftsfelder kümmern. Die Schwerpunkte liegen laut Unternehmensangaben auf Audio- und Video-Streaming, Plattformstrategien und datengetriebenen Erlösmodellen. Der bisherige KMM-Geschäftsführer Christopher Sima verlässt das Unternehmen im besten Einvernehmen.

Georg Spatt kehrt zu kronehit zurück

Seine Nachfolge bei kronehit übernimmt Georg Spatt. Der frühere Ö3-Chef war mehr als 20 Jahre für den ORF-Radiosender tätig und wechselte Ende 2023 zu kronehit. Dort verantwortete er zunächst die Programmleitung, verließ das Unternehmen aber im Herbst 2024 wieder. Nun kehrt er als Geschäftsführer zurück und übernimmt die Verantwortung für Programm und Inhalte. Die Geschäftsführung von kronehit soll außerdem um einen zweiten Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb ergänzt werden.

(red)