Keine Frage – Roland Weißmann hat mit Oliver Scherbaum einen hervorragenden Anwalt an seiner Seite.

Aber da gibt es etwas, das Scherbaum seinem Mandanten offenkundig nicht beigebracht hat. Obwohl – so wie ich ihn kenne, bin ich sicher, er hat Weißmann mehrmals darauf hingewiesen. Aber offensichtlich nicht nachhaltig genug.

Es gibt Dinge, die sind ein absolutes No-Go bei Gericht.

Jeder junge Anwalt lernt, dass Richter eines wie die Pest hassen – und das gilt für Kläger und Beschuldigte gleichermaßen: Richter wollen keine langen Protokolle lesen.

Darum ist klug beraten, wer sich vor Gericht kurz hält. Wer mit knappen Sätzen seine Position umschreibt.

Wer ausufernd wird, wer zu viel quatscht, wer redet wie ein Wasserfall, der bekommt früher oder später die Rechnung präsentiert. So auch Weißmann, den der Richter mit hochgezogenen Augenbrauen wörtlich zurechtwies: „Ich weiß eh, dass Sie gerne in einem reden. Aber ich stelle zwischendurch auch gerne Fragen.“

Gezeigte Emotionen können vor dem Richter durchaus helfen. Aber nur bisweilen. Dem geht’s nicht um Gemütszustände, darum, ob ein „Leben zerstört wurde“. Sondern um die rein rechtliche Bewertung. Um die Fakten.

Es gibt eine gute Möglichkeit, einen Richter zu bestechen. Eine legale. Und bevor Sie jetzt zusammenzucken und sagen „Was schreibt er da, der Mucha?“, lassen Sie mich diesen Gedanken bitte zu Ende führen.

Er stammt vom verwichenen Trend-Chefredakteur Lajos Ruff. Der meinte: „Die einzig legitime Form der Bestechung ist die Sympathie.“

Der Umkehrschluss davon lautet: Wer sich bei einem Richter unsympathisch macht, der verringert seine Chancen.

Nachdem ich mit einer ganzen Reihe hochdekorierten Anwälte und Richter gesprochen habe, meine ich, dass nach Vorliegen der Fakten, die ich wohl genauer als die meisten da draußen kenne, Weißmann eine sehr gute Chance hätte, das Verfahren gegen seinen Ex-Dienstgeber ORF zu gewinnen.

Was eine komplette Abgeltung seines Salärs als möglicher nächster Generaldirektor betrifft, bin ich skeptisch. Das wird’s wahrscheinlich nicht spielen. Aber ein Millionenbetrag könnte es in jedem Fall für ihn werden.

Und der ORF wäre gut beraten, diese Sache umgehend zu bereinigen. Weil man sonst ewig und einen Tag aus den negativen Schlagzeilen nicht hinaus kommt.

Tabula rasa. Schluss. Aus. Ende. Zahlen gewünscht.

Dass man sich am Küniglberg nicht sicher ist, wie diverse Causen ausgehen, zeigen auch die Rückstellungen: Der Blogger Lucas Ammann deckte anhand des ORF-Konzernabschlusses auf, dass der ORF Ende 2025 insgesamt 11,3 Millionen Euro für Arbeitsgerichtsprozesse und sonstige Verfahren zurückgestellt hatte.

Die einzige Chance des ORF liegt wohl darin, dass Weißmann sich die Causa – durch sein eigenes Fehlverhalten – versaut.

Da sollte er aufpassen.

Christian W. Mucha