Kleine Kürzel, bessere Antworten

TL;DR, ELI5 oder AIDA: Mit kurzen Vorgaben lässt sich ChatGPT gezielter briefen. Zehn nützliche Kürzel für Medien, Werbung und Kommunikation – mit deutschen Anwendungsbeispielen.

Wer Künstlicher Intelligenz einen klaren Auftrag gibt, erhöht die Chance auf brauchbare Antworten. Dabei können bekannte Abkürzungen helfen: Sie benennen eine gewünschte Darstellungsweise, eine Methode oder ein Textschema.

Wichtig: Diese Kürzel sind keine offiziellen Befehle mit garantierter Wirkung. Die KI kann sie häufig aus dem Zusammenhang verstehen. Ein erklärender Zusatz macht den Auftrag eindeutiger. Die Kürzel stammen überwiegend aus dem Englischen, die Anweisungen und Antworten können vollständig auf Deutsch sein.

1. TL;DR – Kurzfassung

Steht für „Too long; didn’t read“ und verlangt eine knappe Zusammenfassung.

Auftrag: „TL;DR: Fasse diesen Bericht in fünf kurzen Sätzen auf Deutsch zusammen: [Text].“

2. ELI5 – Einfach erklären

„Explain like I’m five“: ein Thema besonders verständlich erklären.

Auftrag: „ELI5: Erkläre programmatische Werbung ohne Fachjargon und mit einem Alltagsbeispiel.“

3. BLUF – Kernaussage zuerst

„Bottom Line Up Front“: Ergebnis oder Empfehlung an den Anfang stellen.

Auftrag: „BLUF: Beginne mit deiner Empfehlung. Begründe danach, welcher dieser drei Mediapläne am besten zu unserem Ziel passt: [Pläne und Ziel].“

4. FAQ – Fragen und Antworten

„Frequently Asked Questions“ strukturiert Informationen als häufige Fragen samt Antworten.

Auftrag: „FAQ: Erstelle zehn typische Kundenfragen mit kurzen Antworten zu unserem Angebot: [Informationen].“

5. SWOT – Strategisch analysieren

Untersucht Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken.

Auftrag: „SWOT: Analysiere den geplanten Start unseres Branchennewsletters anhand dieser Informationen: [Material]. Kennzeichne Annahmen.“

6. AIDA – Werbetexte aufbauen

Steht für Aufmerksamkeit, Interesse, Wunsch und Handlung.

Auftrag: „AIDA: Schreibe einen deutschen Werbetext für [Produkt], der Aufmerksamkeit weckt, Interesse vertieft, einen Wunsch anspricht und zur Anfrage führt.“

7. PAS – Vom Problem zur Lösung

„Problem, Agitate, Solution“: Problem benennen, Folgen verdeutlichen, Lösung anbieten.

Auftrag: „PAS: Schreibe einen kurzen Verkaufstext für [Angebot]. Beschreibe Problem, Folgen und Lösung, ohne zu übertreiben.“

8. CTA – Zur Handlung auffordern

„Call to Action“ bezeichnet die konkrete Handlungsaufforderung.

Auftrag: „CTA: Formuliere fünf kurze Aufforderungen zur Newsletter-Anmeldung. Direkt, einladend, ohne Druck.“

9. SEO – Für Suchmaschinen aufbereiten

„Search Engine Optimization“ gibt die Richtung für suchorientierte Inhalte vor.

Auftrag: „SEO: Überarbeite Überschrift, Zwischenüberschriften und Beschreibung für das Suchthema [Thema]. Schreibe natürlich und ergänze keine Fakten.“

10. TOV – Tonalität festlegen

„Tone of Voice“ beschreibt die sprachliche Haltung einer Marke oder eines Textes.

Auftrag: „TOV: Überarbeite diesen Text in unserer Tonalität: direkt, pointiert, kompetent und ohne Werbefloskeln: [Text].“

Die Kürzel sparen Tipparbeit. Entscheidend bleiben die Angaben dahinter: Was soll entstehen, für wen und auf welcher Grundlage? Wer zusätzlich Material, Zielgruppe und gewünschte Länge nennt, macht aus einem knappen Kürzel ein brauchbares Briefing.