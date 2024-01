Joya setzt auf Pflanze

Joya ist im Supermarkt zumeist in der Milchabteilung zu finden. Ist die Marke doch vor allem bekannt dadurch, pflanzliche Alternativen zur Milch auf den Markt zu bringen. Dementsprechend stellt die neue Kampagne von &US den Claim Österreich pflanzt sich fort in den Mittelpunkt. „Damit schaffen wir es, passend zu unserer Positionierung auf eine verspielte und positive Art zu zeigen, wie vielfältig pflanzlicher Genuss aus Österreich aussehen kann“, erklärt Lisa Aigner, Teamlead Digital Marketing bei Joya.

Die Kampagne ist online und Out of Home zu sehen.



Credits:

Auftraggeber: Joya

Teamlead Digital Marketing: Lisa Aigner

Senior Marketing Managerin: Anna Fabes

Agentur: &US Growth Consultancy

Managing Partner: Sebastian Strobel

Director Growth Consulting: Stefanie Grüner

Creative Director Art: Dietmar Kreil

Text & Konzept: Thorsten Pütz

Growth Consultant: Carola Prohaska