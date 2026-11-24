Gerhard Zeiler wurde mit dem International Emmy Directorate Award ausgezeichnet. Die Ehrung wurde dem 71-jährigen Österreicher am gestrigen Montag im Rahmen der 54. International Emmy Awards in New York überreicht. Mit dem Preis würdigte die International Academy of Television Arts & Sciences seine Verdienste um die internationale Fernsehbranche.

Zeiler habe einflussreiche Medienunternehmen aufgebaut und geleitet und die Entwicklung des internationalen Fernsehgeschäfts mitgestaltet, begründete die Academy ihre Entscheidung. „Während seiner gesamten Karriere beruhte sein geschäftliches Gespür auf einer tiefen Wertschätzung für das kreative Talent und die Erzählkunst, die unser Geschäft ausmachen“, erklärte Bruce L. Paisner, Präsident und CEO der Organisation.

Der frühere ORF- und RTL-Chef war zuletzt als President International bei Warner Bros. Discovery tätig. Seinen Abschied aus dem Unternehmen hatte er bereits angekündigt. In Österreich sorgte Zeiler zuletzt auch mit seinen Ambitionen auf den SPÖ-Vorsitz für Schlagzeilen, die inzwischen allerdings verpufft sind.

ARD-Dokumentation ebenfalls ausgezeichnet

Neben Zeiler erhielt auch eine deutsche Produktion einen International Emmy. Die ARD-Dokumentation „Der talentierte Mr. F“ gewann in der Kategorie „Arts Programming“.

Der Film erzählt die Geschichte zweier Berliner Filmstudenten, deren Abschlussarbeit gestohlen und anschließend von einem anderen Mann als dessen eigene Leistung ausgegeben wurde. Moritz Henneberg und Julius Drost entdeckten ihren Film 2023 im Internet. Die anschließende Recherche führte sie bis in die USA, wo sie den Dieb mit einer List zu einem Treffen bewegten und zur Rede stellten.

Die International Emmy Awards zeichnen Fernsehproduktionen und Leistungen außerhalb der USA aus. Bei der diesjährigen Verleihung waren Beiträge aus 22 Ländern in insgesamt 16 Kategorien nominiert.

(APA/red)