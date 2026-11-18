Nach seinem Rücktritt vom Chefposten des Chipgiganten Nvidia signalisiert Jensen Huang Bereitschaft zu einem Comeback. Doch der Verwaltungsrat will davon nichts wissen.

Mehr als drei Jahrzehnte stand Jensen Huang an der Spitze von Nvidia und führte das Unternehmen zu einem der wertvollsten Technologiekonzerne der Welt. Am 12. November trat der 63-jährige Mitgründer überraschend als CEO zurück. Vorausgegangen waren Berichte über mehrere außereheliche Beziehungen, darunter eine Affäre mit einer Managerin aus dem eigenen Unternehmen und eine Verbindung zur chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang.

Letztere steht im Zentrum einer weitreichenden Affäre. Alice Huang war für den Nvidia-Geschäftspartner Megaspeed International tätig. US-Behörden verdächtigen sie, Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst zu haben. Außerdem wird untersucht, ob über Megaspeed amerikanische Exportbeschränkungen für leistungsfähige KI-Chips umgangen wurden. Eine Tätigkeit für den chinesischen Geheimdienst ist bislang nicht nachgewiesen. Auch eine Beteiligung Huangs an möglichen Verstößen ist nicht belegt.

Comeback ohne Rückendeckung

Nach seinem Rücktritt formierte sich in der Technologiebranche eine Unterstützerbewegung. Mehr als 180.000 Menschen unterzeichneten eine Petition für seine Rückkehr. Auch Elon Musk sprach sich dafür aus. Huang selbst erklärte am 17. November, er wäre geehrt, sollte der Verwaltungsrat seine Rückkehr für das Beste für das Unternehmen halten.

Die Antwort fiel allerdings eindeutig aus. Verwaltungsratschef Harvey Jones erklärte bei der jüngsten Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, das Gremium habe Huangs Rücktritt einstimmig angenommen und beabsichtige nicht, ihn wieder als CEO einzusetzen.

Unterdessen führt Nvidia seine Geschäfte mit Finanzchefin Colette Kress als interimistischer Vorstandschefin weiter. Der Konzern muss nun einen dauerhaften Nachfolger finden und gleichzeitig die Vorwürfe rund um die Geschäftsbeziehungen zu Megaspeed aufarbeiten. Eine unabhängige Untersuchung wurde bereits eingeleitet.

Für Nvidia steht viel auf dem Spiel. Der Konzern ist einer der zentralen Lieferanten für die weltweite KI-Industrie. Die Affäre hat inzwischen nicht nur die Unternehmensführung, sondern auch das Verhältnis zu US-Behörden und die Geschäfte im geopolitisch heiklen China-Markt ins Zentrum gerückt.

(red)