In einer Agentur kann eine Kampagne vollständig freigegeben sein, obwohl eine Frage offenbleibt: Muss dieses Sujet als KI-generiert gekennzeichnet werden? Die Kreation hat geliefert, die Beratung abgestimmt, der Kunde sein Okay gegeben. Wer die Kennzeichnung geprüft hat, lässt sich daraus noch nicht ablesen.

Die gemeinsame Position der österreichischen Werbe- und Medienbranche ist ein sinnvoller Schritt. Sie spricht sich für eine verhältnismäßige Kennzeichnung aus und gegen einen pauschalen Hinweis auf alles, bei dessen Entstehung KI beteiligt war. Im Agenturalltag braucht dieser Grundsatz einen festen Platz im Ablauf.

Seit 2. August 2026 gelten die Transparenzpflichten nach Artikel 50 des AI Act. Bei Bild-, Ton- und Videoinhalten ist für die Offenlegungspflicht der Betreiber entscheidend, ob ein Deepfake vorliegt. Dafür kommt es unter anderem darauf an, ob die Darstellung fälschlich echt oder wahrheitsgemäß erscheinen könnte. Allein der Einsatz eines KI-Werkzeugs beantwortet diese Frage nicht.

Genau deshalb gehört die Beurteilung in die Freigabe. Ein künstlich erzeugtes Testimonial, das wie eine echte Kundenerfahrung inszeniert wird, wirft andere Fragen auf als ein erkennbar fantastisches Motiv. Entscheidend sind das fertige Werbemittel, sein Kontext und die Erwartungen des Publikums. Ein interner Vermerk „mit KI erstellt“ reicht als Beurteilung dafür nicht aus.

Mein Vorschlag: Jede Agentur benennt eine Person, die die Kennzeichnungsfrage vor der Veröffentlichung prüft. Die Kreation liefert die Informationen zu den synthetischen Bestandteilen. Die verantwortliche Person beurteilt anhand festgelegter Kriterien, ob und wie gekennzeichnet werden soll. Für Zweifelsfälle muss klar sein, wann juristische Unterstützung eingeholt wird. Zwischen Agentur und Auftraggeber wird vereinbart, wer welchen Teil dieser Prüfung übernimmt.

Die Entscheidung gehört zur freigegebenen Fassung: Was wurde künstlich erzeugt oder verändert? Wie wurde die Kennzeichnungsfrage beurteilt? Wer hat das wann freigegeben? Auch die begründete Entscheidung gegen eine Kennzeichnung sollte dort stehen.

Das ist eine Empfehlung für die Qualitätssicherung. Ein solcher Vermerk macht die Beurteilung nachvollziehbar und verhindert, dass bei einer späteren Rückfrage alle Beteiligten ihre Zuständigkeit aus dem Gedächtnis rekonstruieren müssen.

Zur Prüfung gehört außerdem die tatsächlich veröffentlichte Version. Ein Hinweis, der im Entwurf vorhanden war, kann beim Zuschnitt für eine Story verschwinden. Eine neue Tonspur kann die Wirkung eines Videos verändern. Wer Varianten produziert, sollte deshalb festlegen, welche Änderungen eine erneute Prüfung auslösen.

Gerade bei automatisierten Content-Abläufen muss dieser Schritt verbindlich sein. Mit der Zahl der ausgespielten Varianten wächst auch die Bedeutung einer nachvollziehbaren Freigabe.

Die Branchenerklärung gibt eine gemeinsame Richtung vor. Agenturen müssen daraus eine konkrete Zuständigkeit machen. Beim nächsten Sujet sollte sich sagen lassen, wer die Kennzeichnung geprüft hat, auf welcher Grundlage und für welche Fassung. Das gehört für mich heute zur Sorgfalt einer Agentur.

Zum Autor: Lucas Blochberger ist Gründer und Geschäftsführer der Wiener Agentur Blck Alpaca. Die Agentur entwickelt KI-Agenten und automatisiert Content- und Marketingprozesse für Unternehmen. www.blckalpaca.at