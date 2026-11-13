Gastkommentar: Peinliches Absurdistan

Das völlig falsche Signal

In einem vielbeachteten Post in den sozialen Netzwerken bringt der bekannte PR-Agentur-Eigner Peter Aigner das auf den Punkt, was vielen in der Branche dieser Tage extrem sauer aufgestoßen ist:

Überall dort, wo der Männergestankverein wütet und Frauen in Unternehmen attackiert, gemobbt, sexuell belästigt werden, müssen Männer und Frauen dagegen aufstehen. Zusammenhalten.

Und ganz besonders die Frauen.

ORF-Generälin Ingrid Thurnher schert das offenkundig nicht…

Es war ein Stelldichein der rechten Reichshälfte unseres Landes. Vertreter von FPÖ, aber auch der ÖVP, ergänzt um Unternehmer, Manager und führende ORF-Vertreter, letzteres wohl dem Gastgeber geschuldet.

Ingrid Korosec (ÖVP) war da, Norbert Hofer (FPÖ) und Ingrid Thurnher (ORF). Und natürlich der Stargast: Sebastian Kurz. Dieser wurde am Montagabend im Rahmen der „Business Talk“-Reihe von Thomas Prantner, vormals ORF-Manager, nunmehr selbstständiger PR-Berater, interviewt. Mit ihm die Fragen stellte Eva Schütz, Herausgeberin des „Exxpress“, dem „Fox News“ in der Austro-Version gewissermaßen.

Da lädt also der FPÖ-nahe Ex-ORF-Manager Prantner zum Talk mit Sebastian Kurz und interviewt diesen dort gemeinsam mit Eva Schütz, Herausgeberin des rechten Portals „Exxpress“.

Thomas Prantner ist ein umtriebiger Mann. Wie umtriebig der FPÖ-Abgesandte seine Karriere betrieb, darüber berichtete heuer bereits der Standard. Es ging dabei um Vorwürfe verbaler sexueller Belästigung gegenüber seiner damaligen Stellvertreterin im ORF. Öffentlich wurde die Causa durch Recherchen von Der Standard und Dunkelkammer am 22. April 2026. Die Story löste über 1.000 Kommentare empörter User aus. Konkret soll Prantner gegenüber seiner Mitarbeiterin sexuelle Fantasien und den Wunsch nach Sex zu dritt geäußert haben. Hinzu kamen Vorwürfe des Mobbings und beruflichen Drucks. Laut Standard befasste sich die ORF-Gleichbehandlungskommission damit und empfahl eine Genderschulung, die Prantner ablehnte.

Nach den Berichten über Belästigungsvorwürfe und verbale Übergriffe verließ er den ORF, kehrte als Stiftungsrat (?!) des ORF zurück und legte schließlich sein Mandat nach weiteren Berichten am 5. Mai 2026 zurück.

Prantner treibt allerdings weiterhin sein Wesen. Zu der von seiner Agentur C3 Communication organisierten Talks kommen allerhand wichtige Menschen. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn nicht – ja wenn nicht – und jetzt kommt‘s – die demnächst scheidende ORF-Generälin Ingrid Thurnher den Talk mit Kurz bei Prantner geadelt hätte. Da fragt man sich: Sind die am Küniglberg noch zu retten? Was für ein unglaublicher Affront und was für ein verheerendes Signal für alle Mitarbeiterinnen, die – wo auch immer – sexuelle Belästigungen erdulden oder ertragen mussten. Welches Signal setzte Thurnher da mit ihrer Anwesenheit? Bei einer Veranstaltung mit solch einem Gastgeber.

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Peter Aigner

Inh., GF