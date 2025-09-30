Fun Facts of Fact Checking – News Edition

Österreich diskutiert seit Jahren über Desinformation und Fake News. Doch Beispiele aus der „real world“ sind selten – meist müssen Social-Media-Posts oder Memes als Anschauung herhalten. ExtraDienst startet daher eine Serie: „Fun Facts of Fact Checking“. Der Zugang ist bewusst augenzwinkernd, der Faktencheck am Ende aber präzise.

Zwischen Meme und Realität

Die Idee: absurde Behauptungen als ‚Fun Facts‘ präsentieren, die einen Hauch von Glaubwürdigkeit besitzen. Danach folgt der Faktencheck – mal ernüchternd, mal überraschend. So wird das Thema greifbarer, ohne ins Belehrende zu kippen, wie es bei Konferenzen zu diesem Thema so oft geschieht.

Beispiele aus der ersten Folge:

„Der ORF wird direkt aus dem Bundeskanzleramt gesteuert.“

„Armin Wolf isst in der ZiB 2 live Pudding mit der Gabel.“

„In Wien gibt es mehr Tauben als Einwohner.“

„Der Strompreis wird von Kartellen festgelegt.“

„Bill Gates finanziert ein Rechenzentrum bei Wiener Neustadt.“

Der Pudding-Moment im Studio

Während vieles nur satirisch überspitzt ist, steckt in manchen Fällen ein Körnchen Wahrheit. So etwa beim ZiB-2-Moderator Armin Wolf: Am Montagabend, 29. September 2025, griff er tatsächlich im Studio zur Gabel und aß einen Pudding – ein ironischer Verweis auf einen Social-Media-Trend.

Faktencheck zum Nachlesen

ORF-Steuerung? Gesetzlich weisungsfrei, politische Debatten gibt es dennoch.

Gesetzlich weisungsfrei, politische Debatten gibt es dennoch. Pudding mit Gabel? Stimmt, Wolf zeigte es live am Montag.

Stimmt, Wolf zeigte es live am Montag. Taubenübermacht? In Wien rund 200.000 Tauben, 1,9 Mio. Einwohner.

In Wien rund 200.000 Tauben, 1,9 Mio. Einwohner. Strompreis-Kartelle? Nein – die Preisbildung hängt von Angebot und Nachfrage ab. Wenn Sonne und Wind fehlen, wird’s teurer.

Nein – die Preisbildung hängt von Angebot und Nachfrage ab. Wenn Sonne und Wind fehlen, wird’s teurer. Rechenzentrum bei Wiener Neustadt? Nicht Bill Gates persönlich, aber Microsoft baut tatsächlich mehrere Rechenzentren in Niederösterreich.

Fake News Alarm?

Es wird in Österreich viel über Fake News diskutiert, aber selten mit einem Augenzwinkern. Armin Wolf hat gezeigt, dass beides geht. Ob es wohl eine Fortsetzung unserer Serie gibt? Das hängt davon ab, ob auch unsere Redaktion bei kommenden Branchenveranstaltungen über das Thema Fake News mitreden darf. Eine Keynote-Idee haben wir nunmehr geboren. Zumindest als Kabarett-Einlage könnte man uns einladen.

(key)