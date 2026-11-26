Die finanzielle Lage des ORF verschärft sich. Bei der letzten Stiftungsratssitzung des Jahres 2026 stand am heutigen Donnerstag das Budget für 2027 auf der Tagesordnung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk rechnet für den Gesamtkonzern mit einem Minus von rund 37 Millionen Euro.

Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer sprach vor der Sitzung von einer „sehr schmerzhaften Zeit“, die dem Medienhaus bevorstehe. Zugleich warnte er davor, dass durch die geplanten Einsparungen wichtige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen könnten. Man müsse „sehr genau darauf achten, dass kein Brain Drain eintritt“.

Hintergrund der finanziellen Probleme ist der Wegfall von 93 Millionen Euro jährlich. Die Bundesregierung hatte die Kompensation für den Entfall des Vorsteuerabzugs im Zuge der Umstellung auf den ORF-Beitrag gestrichen. Die Entscheidung sei „fast schon überfallsartig“ erfolgt, kritisierte Lederer. Der ORF will dagegen gerichtlich vorgehen.

Bis zu 380 Vollzeitstellen weniger

Um den Einnahmenausfall abzufedern, greift der ORF zunächst auf vorhandene Rücklagen zurück. Ein mit 40 Millionen Euro dotiertes Sperrkonto, das laut ORF-Gesetz zur Abdeckung von Preis- und Kostensteigerungen vorgesehen ist, soll 2027 vollständig aufgelöst werden.

Mittelfristig sind auch deutliche Einschnitte beim Personal geplant. Bis einschließlich 2029 soll die Zahl der Angestellten um 350 bis 380 Vollzeitäquivalente sinken. Die Einsparungen betreffen damit einen wesentlichen Teil der Organisationsstruktur.

Für 2028 strebt der ORF bereits wieder ein ausgeglichenes Ergebnis an. Welche Maßnahmen dafür notwendig sind, soll der künftige Generaldirektor Clemens Pig festlegen. Er übernimmt mit Jahreswechsel von Ingrid Thurnher und will im ersten Quartal 2027 ein umfassendes Maßnahmenprogramm vorlegen.

Millionenshow noch nicht abgeschrieben

Auch das Programm steht unter Spardruck. Lederer bezeichnete das Budget für 2027 als „Rumpfbudget“. Die neue Geschäftsführung solle anschließend ihre Vorstellungen für die künftige Ausrichtung und neue Programmschwerpunkte entwickeln. Der Auftrag sei, dass das Publikum die finanziellen Einschnitte möglichst wenig zu spüren bekomme.

Erste Streichungen sind bereits bekannt. Quizformate wie „Q1“ und „Smart 10“ sollen eingespart werden. Auch um die Zukunft der „Millionenshow“ wurde zuletzt spekuliert. Die Kronen Zeitung berichtete am gestrigen Mittwochabend, dass das Aus für die quotenstarke Sendung bereits fix sei. Lederer widersprach dieser Darstellung. Eine Entscheidung gebe es noch nicht, „alles wird geprüft“.

Neue ORF-Spitze soll deutlich weniger verdienen

Einsparungen sind auch bei den Spitzengehältern vorgesehen. Der künftige Generaldirektor Clemens Pig und das neue Direktorenteam sollen deutlich weniger verdienen als ihre Vorgänger. Laut Lederer ist Pig bereit, einen „beachtlichen Teil“ weniger Gehalt zu beziehen als der bisherige Generaldirektor Roland Weißmann. Das gelte ebenso für die insgesamt 13 Mitglieder des künftigen Direktorenteams. Konkrete Zahlen nannte Lederer nicht. Die Verhandlungen über die Vergütung sind noch nicht abgeschlossen.