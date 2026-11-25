Public Value bedeutet, Mehrwert für die gesamte Gesellschaft zu schaffen: durch unabhängigen Journalismus, kulturelle Vielfalt, Orientierung und Zusammenhalt. Denn eine Gesellschaft funktioniert am besten, wenn alle Zugang zu verlässlicher Information haben. Dafür braucht es unabhängige Medien, die transparent berichten, einordnen und verbinden. Genau diesen Auftrag erfüllt der ORF in Österreich – für alle.

OBS. Für faire Rahmenbedingungen.

Voraussetzung dafür ist die Finanzierung des ORF durch den ORF-Beitrag, der mit 15,30 Euro je Haushalt deutlich günstiger ist als das vormalige GIS-Programmentgelt. Die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) sorgt dafür, dass die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verlässlich und transparent funktioniert. Damit ist die OBS die zentrale Schnittstelle zwischen gesetzlichem Auftrag und gelebter Realität im Alltag. Und das ist in Österreich millionenfach spürbar: ein vielfältiges Medienangebot, das informiert, Unterhaltung bietet, Orientierung gibt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.

Doch Public Value bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen – für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Die OBS prüft und gewährt Befreiungen vom ORF-Beitrag und sorgt für einen gleichberechtigten Zugang zum Angebot der ORF-Medien.

OBS. Für Service, das ankommt.

Seit April 2026 hat sich dieser Serviceauftrag der OBS noch erweitert: Haushalte mit aufrechter Befreiung vom ORF-Beitrag erhalten Zugang zum gesetzlich gestützten Strom-Sozialtarif. Die OBS fungiert dabei als zentrale Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Stromlieferanten – einfach, österreichweit und unbürokratisch.

Zusätzlich stellt die OBS auf Antrag behördliche Bescheide über die Unterstützungswürdigkeit von Haushalten aus. Diese bilden die Grundlage dafür, dass Länder und Gemeinden klimarelevante Förderungen gezielt und rechtssicher auszahlen können. Auch das gehört zu den Aufgaben der OBS.

Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch: verständliche Informationen, klare Abläufe und verlässlicher Service. Die OBS begleitet, erklärt und unterstützt, damit gesetzliche Regelungen im Alltag auch wirklich ankommen. So entsteht ein spürbarer Beitrag: für unabhängige Medien, für faire Rahmenbedingungen und für ein Österreich, in dem Information und Teilhabe selbstverständlich bleiben.

Alle Informationen zu den Serviceleistungen der OBS unter https://www.obs.at/

(Entgeltliche Einschaltung)