FM 2/2023 – Weltberühmt in Österreich

Außerdem bringt FM auf 86 Seiten: Wie der Klimawandel den Tourismus verändert +++ Der Terror mit Online-Bewertungen.

EDitorial

Um das erste Haus am Platz zu werden, bedarf es schon ein paar Tricks. Dazu zählt unter anderem ein guter Draht zur Society. Wer die heimischen Stars als Gäste begrüßen kann, der darf mit gesteigertem Gäste-Aufkommen rechnen. In seinem Editorial erläutert FM-Herausgeber Christian W. Mucha, wie die Idee zur Ranking-List der 470 prominentesten Österreicher entstand. Bei der penibel auf Transparenz, Seriosität und Nachweisbarkeit des Ergebnisses geachtet wird.

Coverstory: Weltberühmt in Österreich

Sie verleihen jedem Haus zusätzlichen Glanz: Prominente Namen, die auch gleich den Werbewert steigern. FM zeigt, wer hierzulande angesagt ist. Von A wie Alaba bis Z wie Zotter – hier ist sie, die ultimative Promi-Rankingliste. Zur Seite standen der Redaktion dabei 18 Profis, die als Journalisten, Blattmacher oder Adabeis regelmäßig in der heimischen Society unterwegs sind. Von Dieter Chmelar (Kurier) über Oliver Feicht (W24), Alex Nausner (Radio Austria) oder Vera Russwurm (Hofpower TV) bis hin zu Lisa Ulrich-Gödel (News), Norman Schenz (Kronen Zeitung) oder René Wastler (oe24). Nach Wochen des Bewertens und Rechnens steht es nun fest: Den Sieg holt sich Arnold Schwarzenegger. Vor Christoph Waltz. Den dritten Platz teilen sich Anna Netrebko und Marcel Hirscher.

Zukunfts-Blick aufs Jahr 2058

Der Klimawandel krempelt die Branche um. Winter und Sommer verlieren an Bedeutung, Frühling und Herbst werden wichtiger, so die Tourismusforscher. Eine Entzerrung der Ferienzeiten tue daher ebenso Not, wie neue, nachhaltige Angebote und Aufrüstung für den Qualitätstourismus. Wer da im Business mitmischen will, dem stehen heftige Veränderungen bevor.

Meinungsmacher

Persönliche Online-Bewertungen spielen heute im Geschäft mit dem Gast eine bedeutende Rolle. Die Schattenseite bilden Erpressungsversuche und gefälschte Kommentare. FM über den Terror mit den Bewertungen.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FM u.a.:

Fine Dining – Eine Auswahl exklusiver internationaler Locations für exquisite Dinner und aufregende Abende

Traumhafte Nächte ­– In diesen exquisiten Häusern steigt der Jet Set ab