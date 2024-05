Familienleben leidet unter Handys

Handys und Unterhaltungselektronik können der Eltern-Kind-Beziehung schaden. Das ergab eine aktuelle Untersuchung der Hochschule fĂŒr angewandte Wissenschaften und Kunst der Westschweiz: „Wir konnten zeigen, dass QualitĂ€t und QuantitĂ€t der Eltern-Kind-Interaktion beeintrĂ€chtigt werden, wenn die Eltern abgelenkt sind“, erklĂ€rte die Professorin Nevena Dimitrova. Das sei darauf zurĂŒckzufĂŒhren, dass der Umgang miteinander oft durch technologische Ablenkung gestört wird.

In den USA gaben in einer Umfrage 68 Prozent der Eltern zu, dass die Beziehung zu ihren Kindern unter den Ablenkungen durch das Smartphone leidet. Anders als vielfach vermutet, liegt das keineswegs nur an den jungen Menschen, sondern auch am Umgang der Eltern mit ihren Smartphones.

So gaben in einer Umfrage des Pew Research Center 31 Prozent der befragten Eltern an, dass sie sich wÀhrend eines GesprÀchs mit ihren Kindern oft vom Handy stören lassen. Bei den Kindern lag der Anteil der vom Handy Abgelenkten bei 46 Prozent.

Zwar wirkt sich jede Art von Ablenkung ungĂŒnstig auf das Eltern-Kind-VerhĂ€ltnis aus, wie die Forscher festgestellt haben. Allerdings seien digitale Ablenkungen besonders hĂ€ufig.

pressetext/red