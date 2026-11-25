Illegale Streaming-Angebote kosten Fernsehsender, Filmstudios und Streamingplattformen Milliarden. Europol geht nun verstärkt gegen die Betreiber vor. Bei einer internationalen Operation in Spanien spürten Ermittler Zahlungsströme von mehr als 26 Millionen Euro in Kryptowährungen auf. Die Aktion richtete sich gegen ein Netzwerk illegaler IPTV-Angebote, über die kostenpflichtige Fernsehsender, Live-Sport und Filme ohne Zustimmung der Rechteinhaber verbreitet wurden.

Die fünftägige Operation fand von 16. bis 20. November 2026 in Sevilla statt. Polizeibehörden aus elf Ländern arbeiteten dabei mit Europol und Vertretern der Kryptowährungsbranche zusammen. Insgesamt wurden 57 illegale IPTV-Dienste gestört und 321 Websites identifiziert, über die urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne Genehmigung angeboten wurden. Gemeinsam verzeichneten diese Websites jährlich mehr als 7,3 Millionen Besuche.

Ermittler verfolgen das Geld

Im Mittelpunkt der Ermittlungen standen nicht nur die Streaming-Plattformen selbst, sondern vor allem deren finanzielle Strukturen. Viele illegale Anbieter verlangen für den Zugang zu Tausenden Fernsehkanälen und Sportübertragungen nur wenige Euro im Monat. Die Abonnements werden häufig über Kryptowährungen bezahlt. Die Betreiber können die Einnahmen über verschiedene Wallets und Zwischenstationen international transferieren.

Gemeinsam mit den Kryptobörsen Binance und Coinbase sowie dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis untersuchten die Ermittler verdächtige Transaktionen. Sie suchten nach Verbindungen zwischen den illegalen Streaming-Diensten, den verwendeten Wallets und den Personen, die über diese Konten verfügten. Mehr als 26 Millionen Euro an Kryptowährungstransaktionen konnten bislang zurückverfolgt werden. Die finanzielle Analyse ist noch nicht abgeschlossen.

An der Operation beteiligten sich rund 40 Personen, darunter 30 Polizeibeamte aus Belgien, Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Spanien und den USA. Unterstützung kam außerdem vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), Interpol und der Audio-visual Anti-Piracy Alliance (AAPA).

Milliardenverluste für Medienunternehmen

Wie groß der Markt für illegale IPTV-Angebote ist, zeigen Zahlen der AAPA, auf die sich Europol beruft. Demnach nutzen rund 60 Millionen Menschen in Europa nicht autorisierte IPTV-Dienste. Für legale Anbieter werden die jährlichen Verluste auf 4,83 Milliarden Euro geschätzt. Hinzu kommen laut der Organisation rund 1,08 Milliarden Euro an entgangenen Steuereinnahmen.

Die Ermittlungen sollen nun in den beteiligten Ländern fortgesetzt werden. Die gesammelten Informationen dienen dazu, Verdächtige zu identifizieren, weitere illegale Angebote zu unterbinden und Vermögenswerte aus den Geschäften aufzuspüren. Festnahmen wurden im Zusammenhang mit der Operation bislang nicht bekannt gegeben.

(red)