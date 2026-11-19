Österreich und Deutschland wollen TikTok stärker unter europäische Kontrolle bringen. Die beiden Länder schlagen eine europäische Eigentümerstruktur für das Geschäft der chinesischen Plattform in Europa vor. Damit sollen die Kontrolle über Nutzerdaten und Algorithmen gesichert und die digitale Souveränität Europas gestärkt werden. Andere EU-Staaten sind eingeladen, sich der Initiative anzuschließen.

Hinter dem Vorstoß stehen Digitalstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und der deutsche Medienminister Wolfram Weimer. In einer gemeinsamen Erklärung am gestrigen Mittwoch kritisierten sie den wachsenden Einfluss digitaler Plattformen, deren Betreiber nicht den demokratischen Grundwerten Europas verpflichtet seien. Stattdessen würden wirtschaftliche und geopolitische Interessen Dritter verfolgt.

Besonders im Hinblick auf Kinder und Jugendliche sehen die beiden Politiker Handlungsbedarf. In zahlreichen Ländern werde derzeit über den Schutz Minderjähriger vor den negativen Auswirkungen digitaler Angebote diskutiert. Gleichzeitig gehe es um die Hoheit über europäische Daten und den Einfluss sozialer Netzwerke auf die demokratische Meinungsbildung.

TikTok als Sicherheitsrisiko

Die beiden Regierungsvertreter sehen in der Plattform nicht nur eine datenschutzrechtliche Herausforderung. Digitale Souveränität sei auch eine Frage der Widerstandsfähigkeit demokratischer Öffentlichkeit und damit der nationalen Sicherheit. Bei TikTok würden Daten-, Plattform- und Drittstaatenrisiken zusammenlaufen.

Die EU-Kommission hat dem Unternehmen in der Vergangenheit wiederholt mögliche Verstöße gegen europäische Vorgaben vorgeworfen. Im Fokus standen unter anderem Datenschutzfragen, der Umgang mit Wahlen, der Jugendschutz und das Design der Plattform. Dazu wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Eine europäische Lösung müsse unmittelbar bei der Eigentümerstruktur ansetzen. TikTok gehört zum chinesischen Technologiekonzern ByteDance, der nach Einschätzung von Pröll und Weimer an chinesischen Interessen ausgerichtet ist. Damit bestünden auch Zugriffsmöglichkeiten des chinesischen Staates auf Daten europäischer Nutzer.

Eine europäische Eigentümerstruktur und die Übertragung der wesentlichen technologischen Infrastruktur in europäische Verantwortung könnten diese Abhängigkeit reduzieren. Wie eine solche Konstruktion konkret aussehen soll und welche Anteile ByteDance künftig halten dürfte, ist in der Erklärung allerdings noch nicht ausgeführt.

US-Modell als Vorbild

Ein Beispiel für eine solche Neuordnung gibt es bereits in den USA. Nach einem langjährigen politischen und rechtlichen Konflikt wurde das US-Geschäft von TikTok 2025 in ein eigenständiges Gemeinschaftsunternehmen namens TikTok USDS überführt. Die Mehrheit liegt bei internationalen und US-amerikanischen Investoren, darunter Oracle und MGX aus Abu Dhabi. ByteDance hält weiterhin 20 Prozent.

Eine vergleichbare Konstruktion für Europa würde die Eigentums- und Kontrollverhältnisse der Plattform grundlegend verändern. Der gemeinsame Vorstoß aus Wien und Berlin ist zunächst eine politische Initiative. Ob daraus tatsächlich ein europäisches Beteiligungsmodell entsteht, hängt auch davon ab, welche weiteren Staaten sich anschließen und wie weit ByteDance zu einer Neuordnung seines Europageschäfts bereit wäre.

(APA/red)