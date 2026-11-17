Die türkische Regierung geht weiter gegen regierungskritische Medien vor. Mit Sözcü TV ist nun ein weiterer oppositioneller Fernsehsender unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Gegen den Eigentümer Burak Akbay liegt ein Festnahmebefehl vor. Bereits vor rund einem Monat war der ebenfalls regierungskritische Sender Halk TV unter Zwangsverwaltung gestellt worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi berichtete, wurde ein Verwalter für jene Firma eingesetzt, die Sözcü TV betreibt. Der Sender selbst meldete am heutigen Dienstagmorgen eine Durchsuchung seiner Räumlichkeiten und Festnahmen. Hintergrund sind Ermittlungen gegen Firmeninhaber Akbay, die bereits seit 2016 laufen.

Vorwürfe rund um die Gülen-Bewegung

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft wirft Akbay vor, den Fernsehsender und die dazugehörige Zeitung Sözcü im Einklang mit den Zielen und Anweisungen der Gülen-Bewegung gegründet zu haben. Zudem soll er eine Führungsposition innerhalb der Organisation eingenommen haben. Die türkische Regierung macht die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich. Eine unabhängige Aufklärung der Ereignisse steht bis heute aus.

Drei Oppositionssender unter staatlicher Kontrolle

Sözcü TV und die gleichnamige Zeitung zählen zu den bekanntesten regierungskritischen Medien des Landes. Der Fernsehsender war bereits im vergangenen Jahr für zehn Tage abgeschaltet worden. Anlass war unter anderem seine Berichterstattung über die Festnahme des damaligen Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu.

Mit Sözcü TV stehen nun auch Halk TV und TELE1 unter Zwangsverwaltung. Der Politikwissenschaftler Berk Esen sieht darin einen erheblichen Einschnitt für die Informationsversorgung der Opposition. Die drei Sender hätten den Wählern alternative Informationsquellen geboten. Ihre Kontrolle beziehungsweise Abschaltung komme einer Einschränkung oppositioneller Stimmen gleich, schrieb Esen auf der Plattform X.

Besonders die Berichterstattung über einen milliardenschweren Börsenskandal habe die oppositionellen Medien zuletzt zur Zielscheibe gemacht. Der Druck auf die größte Oppositionspartei und regierungskritische Journalisten nimmt damit weiter zu.

(APA/red)