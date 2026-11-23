Hybrid, Plug-in-Hybrid oder vollelektrisch: Der Opel Grandland verbindet unterschiedliche Antriebskonzepte mit markantem SUV-Design, moderner Lichttechnik und komfortabler Ausstattung. Bei Autohaus Ebner ist das Modell derzeit ab 26.190 Euro* erhältlich.

Optisch fällt der Grandland durch seine neu gestaltete Front auf. Als erstes Opel-Serienmodell trägt er den beleuchteten Opel-Blitz, der in den neuen 3D Vizor integriert ist. Gemeinsam mit der Edge-Light-Technologie sorgt er für eine eigenständige Lichtsignatur.

Bei der Beleuchtung setzt Opel auf LED-Technik. Optional ist das adaptive Intelli-Lux HD Licht erhältlich. Die Scheinwerfer passen ihre Lichtverteilung an die Verkehrssituation an und können andere Verkehrsteilnehmer gezielt aussparen, um Blendungen zu vermeiden. Am Heck ergänzt ein beleuchteter Opel-Schriftzug das reduzierte Design.

Drei Antriebe, unterschiedliche Möglichkeiten

Der Grandland ist als Hybrid, Plug-in-Hybrid und vollelektrische Variante erhältlich. Der Hybrid kombiniert einen Verbrennungsmotor mit elektrischer Unterstützung. Beim Plug-in-Hybrid lässt sich die Batterie extern laden, wodurch auch kürzere Strecken rein elektrisch zurückgelegt werden können. Der Grandland Electric ermöglicht den vollständig elektrischen Fahrbetrieb.

Für eine künftige Version des Elektro-SUV stellt Opel eine Reichweite von bis zu rund 700 Kilometern nach WLTP in Aussicht. Diese Angabe bezieht sich auf die angekündigte Ausführung und ist nicht mit der tatsächlichen Reichweite unter Alltagsbedingungen gleichzusetzen. Eine Wärmepumpe gehört beim Grandland Electric zur Serienausstattung und soll den Energiebedarf für die Innenraumklimatisierung, insbesondere bei niedrigen Temperaturen, reduzieren.

Komfort und Recyclingmaterialien im Innenraum

Im Innenraum setzt Opel auf Komfort und einen verstärkten Einsatz von Recyclingmaterialien. Die serienmäßigen Intelli-Sitze verfügen über eine spezielle Aussparung, die den Druck auf das Steißbein reduzieren und den Sitzkomfort auf längeren Fahrten verbessern soll.

Auch bei den Materialien verfolgt der Hersteller einen ressourcenschonenden Ansatz. Die Stoffe und Bezüge für Sitze, Türverkleidungen und Armaturenträger bestehen vollständig aus Materialien mit Recyclinganteil. Insgesamt entfallen nach Angaben von Opel mehr als 500 Kilogramm des Fahrzeuggewichts auf recycelte und regenerative Rohstoffe.

Opel Grandland bei Autohaus Ebner

Bei Autohaus Ebner ist der Opel Grandland derzeit für sofort verfügbare Fahrzeuge ab 26.190 Euro erhältlich. Der Aktionspreis basiert auf einem Listenpreis von 35.890 Euro. Der Preisvorteil ergibt sich aus mehreren Einzelboni, darunter Privatkunden-, Einstiegs- und Lagerbonus sowie Finanzierungs-, Service- und Versicherungsbonus.

Die Vergünstigungen sind an bestimmte Bedingungen geknüpft. Dazu zählen unter anderem eine Finanzierung über die Stellantis Bank, der Abschluss eines berechtigten Servicevertrags sowie eines Versicherungs-Vorteilssets. Der ausgewiesene Aktionspreis gilt daher nicht unabhängig von diesen Voraussetzungen.

Wer sich selbst ein Bild vom Grandland machen möchte, kann bei Autohaus Ebner eine Probefahrt vereinbaren. Möglich ist das an den Standorten Brunn am Gebirge, Oeynhausen und Felixdorf sowie im Opel Jungwagen-Center in Wiener Neustadt.

Weitere Informationen zum Opel Grandland und zu den aktuellen Aktionsbedingungen gibt es bei Autohaus Ebner unter autoebner.at.

*Aktionspreis gültig bis auf Widerruf, längstens bis 31. Dezember 2026. Die Preisvorteile sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Details und Bedingungen bei Autohaus Ebner.

(Entgeltliche Einschaltung)