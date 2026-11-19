Drei Frauen, mehrere außereheliche Beziehungen und der Verdacht chinesischer Einflussnahme: Jensen Huang, Mitgründer und langjähriger CEO des Chipkonzerns Nvidia, steht im November 2026 im Zentrum einer Affäre, die weit über sein Privatleben hinausreicht.

Neben den privaten Verbindungen geht es auch um mögliche Verflechtungen zwischen Nvidia und chinesischen Geschäftsinteressen. Im Zentrum steht dabei Alice Huang, eine chinesische Geschäftsfrau, die auch unter dem Namen Huang Le bekannt ist. Sie war mit Megaspeed International verbunden, einem Geschäftspartner von Nvidia im Cloud-Geschäft. Gemeinsame Auftritte mit Jensen Huang in Taipeh und bei einer Technologiekonferenz machten auch ihre persönliche Nähe zum Nvidia-Chef öffentlich. US-Geheimdienste verdächtigen sie, Kontakte zum chinesischen Nachrichtendienst zu unterhalten, Informationen gesammelt und versucht zu haben, Einfluss auf Nvidia zu nehmen. Damit stehen auch die Geschäftsbeziehungen des Konzerns zu China und der Export hochentwickelter KI-Chips im Raum. Die Vorwürfe sind bislang nicht abschließend belegt, Peking weist sie zurück.

Verbindungen bis in die Führungsetage

Nach Recherchen der New York Times unterhielt Jensen Huang zudem eine außereheliche Beziehung zu Kimberly Powell, damals Vice President of Healthcare bei Nvidia. Die Managerin war damit Teil der Konzernführung und soll Huang direkt unterstellt gewesen sein. Reuters berichtete darüber hinaus von einer weiteren Beziehung zu einer Nvidia-Mitarbeiterin, deren Identität bislang nicht bekannt ist.

Damit gerieten neben Huangs Privatleben auch die Führungsstrukturen des Konzerns unter Druck. Am 8. November räumte Huang in einer Mitteilung an die Belegschaft seine Untreue ein und entschuldigte sich bei seiner Familie und den Mitarbeitern. Zugleich betonte er, an der Spitze des Unternehmens bleiben zu wollen. Der Verwaltungsrat leitete eine unabhängige Untersuchung ein.

Zweifel an Huangs Darstellung

Zusätzliche Brisanz erhielten die Vorwürfe durch Berichte über Huangs Kommunikation mit dem eigenen Management. Reuters zufolge hatte er mehreren Führungskräften seine Verbindung zu Alice Huang zunächst als geschäftlichen Kontakt dargestellt. Die Frage, ob der CEO den Verwaltungsrat und leitende Mitarbeiter ausreichend über die persönlichen und geschäftlichen Verbindungen informiert hatte, wurde damit Teil der Untersuchung.

Am 10. November mandatierte der Verwaltungsrat die US-Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz mit einer unabhängigen Prüfung. Im Mittelpunkt standen neben möglichen Interessenkonflikten auch der Verdacht ausländischer Einflussnahme und mögliche Risiken für den Konzern. Zwei Tage später trat Huang als CEO zurück. Finanzchefin Colette Kress übernahm vorläufig die Führung.

Die Hintergründe der drei Beziehungen könnten unterschiedlicher kaum sein. Doch nach 33 Jahren an der Spitze verliert Nvidia seinen Mitgründer und prägendsten Manager. Was als Enthüllung über private Beziehungen begann, weitete sich innerhalb weniger Tage zu einer Affäre um mögliche Interessenkonflikte, Geschäftskontakte und den Umgang mit sensiblen Informationen aus.

(red)