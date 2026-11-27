Die wirtschaftliche Lage der deutschen Film- und Fernsehproduktionsbranche bleibt angespannt. Sinkende Auftragsbudgets, steigende Herstellungskosten und ausbleibende Aufträge belasten die Unternehmen. Auch für 2027 rechnen drei Viertel der Produzenten mit einer weiteren Verschlechterung.

81 Prozent der befragten Produktionsunternehmen bewerteten die wirtschaftliche Lage der Branche in der aktuellen Herbstumfrage der Produktionsallianz als schlecht oder sehr schlecht. Im Vorjahr waren es noch 85 Prozent. An der Erhebung beteiligten sich 199 von insgesamt 340 Mitgliedsunternehmen des Verbands.

Die größten Probleme sehen die Unternehmen bei den finanziellen Rahmenbedingungen. Jeweils 92 Prozent nannten sinkende Budgets der Auftraggeber und steigende Herstellungskosten als relevante oder sehr relevante Belastungen. 85 Prozent kritisierten langsame Entscheidungsprozesse bei den Auftraggebern, 79 Prozent ein rückläufiges Auftragsvolumen.

Filme und Serien besonders betroffen

Die Entwicklung schlägt sich auch in den Umsätzen nieder. Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen (48 Prozent) verzeichnete 2026 bislang ein geringeres Umsatzvolumen bei Produktionsaufträgen als im Vorjahr. Bei Unternehmen mit Schwerpunkt auf fiktionalen Inhalten wie Filmen und Serien lag der Anteil mit 53 Prozent noch höher.

Bei der Ertragslage gab es hingegen leichte Verbesserungen. Der Anteil jener Unternehmen, die Verluste machten, sank von 25 Prozent im Jahr 2024 auf 17 Prozent im Jahr 2025. Bei den überwiegend fiktional produzierenden Unternehmen lag er zuletzt bei 22 Prozent.

Produktionsallianz warnt vor Folgen der Förderlage

Michelle Müntefering, Chefin der Produktionsallianz, beschrieb die Situation als Belastung zwischen steigenden Kosten und sinkenden Budgets. Selbst bei laufender Produktion bleibe häufig kaum finanzieller Spielraum für Rücklagen oder die Entwicklung neuer Filmstoffe.

Als zusätzlichen Rückschlag bezeichnete sie die hohe Nachfrage nach der Kino- und TV-Förderung. Dass bereits nach wenigen Tagen keine weiteren Anträge mehr gestellt werden konnten, sei ein „Schock für die Branche“. Die Nachfrage zeige zwar, dass Projekte und Investitionsbereitschaft vorhanden seien, lasse aber keinen Rückschluss auf eine wirtschaftliche Erholung zu.

Die Produktionsallianz vertritt die Interessen deutscher Produzenten aus Film, Fernsehen und anderen audiovisuellen Medien. Nach Angaben des Verbands sind die Ergebnisse der Herbstumfrage repräsentativ für die eigenen Mitgliedsunternehmen, nicht jedoch zwangsläufig für den gesamten Markt.

(APA/red)