Das MAK würdigt Fredi Brodmanns Uhren

Er war schon in der Mittelschule ein begabter Zeichner. Später entwickelte er sich zum Illustrator und vielbeachteten Cartoonisten, ausgezeichnet mit einem durchaus schwarzen Humor, weiter.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass Fredi Brodmann, von dem hier die Rede ist, auch für ExtraDienst jahrelang Cartoons gefertigt hat.

Später verlegte sich Brodmann – mit großem Erfolg – auf Uhrendesign. Schuf eine ganze Reihe außergewöhnlicher Uhrenmodelle.

Seine wohl bekanntesten sind – inspiriert von der Wiener Würfeluhr – die Normalzeit-Armbanduhren. Die werden am 11. und 12. November gar im MAK gewürdigt. Gerne vorbeischauen.

Wem die Uhren gefallen und wer ein Stück Wien um 300 bis 500 Euro auf dem Handgelenk tragen will, hier gibt’s den Link dazu: https://www.normalzeit.at/