Jensen Huang ist wieder CEO des Chipgiganten Nvidia. Gleichzeitig setzen die USA den Geschäftspartner Megaspeed auf eine schwarze Liste. Die Spionagevorwürfe und die Fragen zu möglichen Exportverstößen sind damit längst nicht erledigt.

Elf Tage nach seinem Rücktritt ist Jensen Huang wieder Chef von Nvidia. Der Verwaltungsrat des Chipkonzerns setzte den 63-jährigen Mitgründer am gestrigen Montag einstimmig mit sofortiger Wirkung als Präsident und CEO ein. Noch wenige Tage zuvor hatte das Gremium eine Rückkehr ausgeschlossen. Dass es nun zu einer Kehrtwende kam, geht auch auf den persönlichen Einsatz von US-Präsident Donald Trump zurück. Er hatte sich wiederholt für Huang ausgesprochen und nach eigenen Angaben direkt auf den Verwaltungsrat eingewirkt.

Die Rückkehr beendet die Affäre um den mächtigsten Mann des Chipkonzerns allerdings nicht. Am selben Tag setzte das US-Handelsministerium Megaspeed aus Singapur und sechs verbundene Unternehmen auf eine Handels-Sperrliste. Damit benötigen die Firmen künftig eine US-Genehmigung für den Bezug amerikanischer Technologie. Für Geschäfte mit Nvidia-Chips dürfte diese kaum erteilt werden.

Comeback trotz laufender Untersuchung

Huang war Mitte November nach Berichten über mehrere außereheliche Beziehungen zurückgetreten. Eine davon führte zu Alice Huang, einer früheren Führungskraft des Nvidia-Geschäftspartners Megaspeed. US-Behörden verdächtigen die chinesische Geschäftsfrau, Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst zu unterhalten. Außerdem steht Megaspeed im Verdacht, leistungsstarke Nvidia-Chips unter Umgehung amerikanischer Exportbeschränkungen nach China weitergeleitet zu haben. Die Vorwürfe gegen das Unternehmen und die Spionageverdachtsmomente sind nicht abschließend geklärt. China weist die Spionagevorwürfe zurück.

Nvidia hatte nach den Enthüllungen eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Diese läuft auch nach Huangs Rückkehr weiter. Der Verwaltungsrat erklärte, er habe Rückmeldungen aus den höchsten Ebenen der US-Regierung erhalten und sehe deshalb kein Risiko für die nationale Sicherheit. Huang habe sich zur Zusammenarbeit mit den Ermittlern bereit erklärt.

Gleichzeitig kündigte Nvidia eine neue Ausschussstruktur für nationale Sicherheit und Exportkontrollen an. Außerdem will der Konzern erstmals einen Chief Compliance Officer einsetzen, der die Einhaltung der Vorschriften konzernweit überwachen soll. Die Position soll direkt an den zuständigen Ausschuss des Verwaltungsrats berichten.

Megaspeed auf der US-Sperrliste

Die Entscheidung Washingtons gegen Megaspeed ist der nächste große Schritt in der Affäre. Das Unternehmen steht bereits seit 2024 unter Beobachtung amerikanischer Behörden. Im Juni 2025 hatten Ermittler des Handelsministeriums gemeinsam mit singapurischen Behörden eine Kontrolle vor Ort durchgeführt und die damalige Megaspeed-Chefin Alice Huang befragt. Nvidia setzte Megaspeed im selben Monat auf eine interne Liste von Unternehmen, an die nicht mehr verkauft werden durfte.

Die US-Behörden untersuchen, ob über das Unternehmen Hochleistungschips an nicht berechtigte Abnehmer in China gelangten. Mit der Aufnahme in die sogenannte Entity List wird der Zugang zu amerikanischer Technologie nun auch auf staatlicher Ebene eingeschränkt. Neben Megaspeed sind unter anderem die malaysische Tochtergesellschaft Speedmatrix und weitere verbundene Unternehmen betroffen.

Megaspeed bestreitet, gegen Exportkontrollen verstoßen zu haben. Auch Alibaba, dessen Singapur-Tochter Apex Enterprise Solutions ebenfalls auf die Liste gesetzt wurde, weist die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen kündigte rechtliche Schritte an. Apex soll Megaspeed und anderen Firmen Vorauszahlungen von rund 4,2 Milliarden Dollar für Rechenkapazitäten geleistet und dafür Sicherheiten erhalten haben.

Washington gerät selbst unter Druck

Die Entscheidung fällt auch deshalb ins Gewicht, weil der Umgang der US-Regierung mit Megaspeed bereits zu politischen Auseinandersetzungen geführt hat. Finanzminister Scott Bessent hatte dem Handelsministerium öffentlich vorgeworfen, die Aufnahme des Unternehmens in die Sperrliste verzögert zu haben. Andere Ressorts hätten strengere Maßnahmen bereits seit Monaten unterstützt.

Demokratische Abgeordnete untersuchen zudem, ob Nvidia Einfluss auf den Umgang des Handelsministeriums mit dem Fall genommen hat. Auch der Kongress verlangt Antworten zur Kontrolle möglicher Umgehungsgeschäfte. Die schwarze Liste dürfte diese Fragen nicht erledigen.

Unterdessen hält auch Singapur an eigenen Ermittlungen fest. Premierminister Lawrence Wong erklärte am heutigen Dienstag, sein Land prüfe weiterhin mögliche Verstöße gegen singapurisches Recht. Eine frühere Untersuchung gegen Alice Huang habe allerdings keine Grundlage für eine Strafverfolgung ergeben. Die Ermittlungen gegen Megaspeed laufen weiter.

Ein Konzern mit politischem Gewicht

Dass Huang trotz der offenen Fragen wieder an die Spitze zurückkehrt, zeigt die Bedeutung, die Nvidia inzwischen für die US-Technologiepolitik hat. Der Konzern liefert zentrale Prozessoren für Rechenzentren und das Training Künstlicher Intelligenz. Seine Produkte sind ein wesentlicher Faktor im internationalen Wettbewerb um die technologische Vorherrschaft.

Trump begründete seine Unterstützung für Huang damit, dass die US-Regierung keine Hinweise auf ein von ihm ausgehendes Sicherheitsrisiko habe. Kritiker sehen die Entscheidung dagegen als problematisches Signal. Sie verweisen auf die noch nicht abgeschlossene interne Untersuchung und die weiterhin offenen Fragen zu den Geschäftsbeziehungen mit Megaspeed.

Für Nvidia ist Huang damit wieder im Amt. Die Untersuchungen zu den möglichen Exportverstößen, die Vorwürfe ausländischer Einflussnahme und die politischen Fragen rund um den Umgang der US-Regierung mit dem Fall bleiben bestehen.

(APA/red)