CEOs fürchten KI

Die immer größer werdenden Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz (KI) und Klima-Auflagen bereiten immer mehr CEOs in Bezug auf die Resilienz der Unternehmen Sorgen. Viele bezweifeln sogar, dass diese die nächsten zehn Jahre überstehen werden, wenn sie sich nicht grundlegend neu aufstellen. Das zeigt eine Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC. 45 Prozent der Manager sind in dieser Hinsicht nachdenklich gestimmt. Im Vorjahr waren es noch 39 Prozent.

Optimismus für Wirtschaft

Die Umfrage unter rund 4.700 CEOs weltweit wurde zum Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz veröffentlicht, wo sich die Eliten aus Wirtschaft und Politik treffen. Sie zeichnet ein gemischtes Bild der kommenden Jahre. Von den Führungskräften sind 38 Prozent hinsichtlich der Zukunftsaussichten der Wirtschaft optimistisch, verglichen mit 18 Prozent in 2023, als die Welt mit hoher Inflation, schwachem Wachstum und steigenden Zinsen konfrontiert war.

Laut der “PwC Global CEO Survey” ist die Sorge der CEOs, dass es einen wirtschaftlichen Abschwung gibt, von einem Rekordhoch von 73 Prozent im vergangenen Jahr auf 45 Prozent gesunken. Auch die Risiken eines geopolitischen Konflikts werden nicht mehr so hoch eingeschätzt, und das trotz der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie der Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen auf Handelsschiffe im Roten Meer.

Vorgaben und Qualifikation

Viele CEOs sagen, dass sie versuchen, ihre Unternehmen gegen die neuen Herausforderungen zu wappnen, aber politische Vorgaben und mangelnde Qualifikationen der Arbeitnehmer machten das schwer. “Dies ist ein Jahr des Wandels“, sagt Bob Moritz, globaler Vorsitzender von PwC. Es gelte, die Einführung generativer KI zu beschleunigen und die Herausforderungen und Chancen des Klimawandels zu bewältigen.

Künstliche Intelligenz wird sowohl als Möglichkeit zur Rationalisierung von Geschäftsabläufen als auch als Gefahr angesehen. Mehr als die Hälfte der CEOs glaubt, dass KI Produkte oder Dienstleistungen verbessern wird, aber 69 denken, dass ihre Mitarbeiter geschult werden müssen, um Fähigkeiten für den Umgang mit der sich entwickelnden Technologie zu erwerben. Sie fürchten zudem, dass KI Cyber-Sicherheitsrisiken und Fehlinformationen erhöht.

PA/Red.