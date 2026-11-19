Das BFI Wien stellt seine Kommunikationsstruktur mit 1. Jänner 2027 neu auf. Im Zuge dessen kommt es auch zu personellen Veränderungen in den Bereichen Marketing, PR und Unternehmenskommunikation.

Marketing und Unternehmenskommunikation werden künftig in der gemeinsamen Abteilung Marketing & PR gebündelt. Die Leitung übernimmt der bisherige Marketingleiter Emre Utma, dessen Zuständigkeit damit um die Unternehmenskommunikation erweitert wird.

Martina Purrer übernimmt als Kommunikationsmanagerin die operative Presse- und Medienarbeit und wird zur Ansprechpartnerin für Journalisten. Darüber hinaus verantwortet sie die redaktionelle Aufbereitung von Unternehmensthemen sowie wesentliche Bereiche der internen Kommunikation.

Purrer bringt langjährige Erfahrung innerhalb der BFI-Wien-Gruppe mit. In der Vergangenheit war sie unter anderem für die Pressearbeit der BFI-Wien-Tochter Job-TransFair verantwortlich.

Der bisherige Leiter der Unternehmenskommunikation, Jan Weinrich, wechselt mit Jahresbeginn 2027 in den Bereich IT und digitale Transformation, den er künftig leiten wird. Weinrich war seit 2013 mit kurzen Unterbrechungen für die Unternehmenskommunikation und den Aufbau des Bereichs Business Intelligence am BFI Wien verantwortlich.

Geschäftsführer Franz-Josef Lackinger erklärt, mit der Zusammenführung von Marketing und Unternehmenskommunikation sollten die Kommunikationsaktivitäten besser aufeinander abgestimmt werden. Mit Utma und Purrer setze das BFI Wien auf zwei erfahrene Mitarbeiter, die das Unternehmen seit vielen Jahren kennen.

(PA/red)