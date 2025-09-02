990 arbeitslose Journalisten – das sagt die Statistik

990 Personen waren im August 2025 laut AMS in der Berufsgruppe „Journalist:innen und Autor:innen“ arbeitslos oder in Schulung. Die Zahl klingt dramatisch – und ist der zweithöchste Wert im laufenden Jahr. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: In dieser Sammelkategorie stecken weit mehr Berufe, als der Begriff Journalist auf den ersten Blick vermuten lässt.

Gezählt werden neben Redakteur:innen, Reporter:innen und Online-Journalist:innen auch Social-Media-Manager:innen, Pressereferent:innen, technische Redakteur:innen, Lektor:innen und Verlagsmitarbeiter:innen. Allein die Gruppe der Social-Media-Manager:innen macht knapp ein Viertel der Gesamtzahl aus. Damit zeigt sich: Von „990 arbeitslosen Journalist:innen“ zu sprechen, greift zu kurz – die Realität ist vielfältiger.

Warum so viele Berufsgruppen?

Die Zusammenfassung hat historische Gründe. In der Arbeitsmarktstatistik wie auch in kollektivvertraglichen Regelungen wurden im Laufe der Zeit immer mehr angrenzende Tätigkeiten unter das Dach „Journalismus“ gestellt. Für Betroffene bedeutet das: Auch wenn sie nie in einer Redaktion gearbeitet haben, laufen sie in der Statistik als Journalist:innen.

Diese unscharfe Abgrenzung erklärt, warum die Arbeitslosenzahlen höher wirken, als sie den Kernberuf tatsächlich betreffen. Sie macht zugleich sichtbar, wie nah sich klassische Medienarbeit, PR, Social Media und Verlagswesen inzwischen stehen.

Unterstützung beim Neustart

Für alle, die in dieser Sammelkategorie erfasst sind, gibt es das Beratungsprogramm Ajour – Arbeit für Journalist:innen. Es wird vom AMS unterstützt und von Partnern aus Medienwirtschaft und Interessenvertretungen getragen. Ajour bietet arbeitslosen Medienprofis individuelle Beratung, Kurse und Coachings an. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche beruflichen Perspektiven realistisch sind – sei es im Journalismus oder in verwandten Branchen. Viele entdecken dabei neue Möglichkeiten abseits klassischer Redaktionen.

Das Erstgespräch findet im Presseclub Concordia statt, der mit Ajour dieselbe Adresse in der Bankgasse 8 teilt. Wer auf dem abgewetzten Stuhl, der einem zugewiesen wird, schon einmal Platz genommen hat, erkennt sein Standing sofort – und kann sogleich mit dem “Weiterdenken” beginnen. Am Ende führt der Weg aus der Arbeitslosigkeit die meisten Betroffenen nicht dorthin, wo sie eigentlich hinwollen.

Menschen im Journalismus

Die aktuelle Zahl von 990 Arbeitslosen in der Kategorie „Journalismus“ zeigt: Die Statistik erfasst ein breites Spektrum von Tätigkeiten, das weit über den klassischen Redakteursjob hinausgeht. Wer sich hinter diesen Zahlen verbirgt, sind Menschen mit sehr unterschiedlichen beruflichen Hintergründen – alle aber auf der Suche nach einer Perspektive.

