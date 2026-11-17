Die aktuelle RTL AdAlliance Portfoliostudie 2026 zeigt, wie sich unterschiedliche Medienangebote ergänzen und welche Möglichkeiten sich daraus für Werbetreibende in Österreich ergeben.

Demnach haben 85 % der 16- bis 59-Jährigen in Österreich innerhalb eines Monats mindestens eines der untersuchten Angebote aus dem RTL AdAlliance Total Video Portfolio aus den Bereichen TV, Streaming, Websites, Apps und Gaming genutzt.

TV als starke Basis, Digital als Reichweitenergänzung

Mit 63 % monatlicher Reichweite bilden TV-Sender die stärkste Säule des Portfolios. Bekannte Sendermarken wie RTL, VOX und RTLZWEI bieten attraktive Entertainment-Umfelder auf dem Big Screen. Gleichzeitig tragen digitale Angebote wesentlich zur hohen Gesamtreichweite bei: 47 % der Befragten nutzen Websites aus dem Portfolio, 38 % mindestens eines der untersuchten Casual Games, wie beispielsweise Candy Crush. Auch Streaming-Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zur Reichweite des Portfolios. Apps wie RTL+ und TOGGOLINO ergänzen mit 18 % die digitalen Touchpoints.

Welches Potenzial in der Verbindung der verschiedenen Plattformen steckt, zeigt der Vergleich mit der TV-Reichweite: Das gesamte RTL AdAlliance Portfolio bietet gegenüber den TV-Sendern allein ein zusätzliches theoretisches Reichweitenpotenzial von rund 22 Prozentpunkten.

Christian Aigner-Sattler, Head of Market & Media Research bei RTL AdAlliance in Österreich, erklärt: „85 Prozent Reichweite zeigen eindrucksvoll die Stärke unseres Portfolios. Unsere TV-Sender schaffen eine starke Basis, die wir mit Streaming, Websites und Gaming deutlich ausbauen. Gerade bei jüngeren Zielgruppen wird sichtbar, welchen zusätzlichen Beitrag unser digitales Portfolio leistet. Für Werbekunden bedeutet das: Mit RTL AdAlliance können heute sehr unterschiedliche Zielgruppen über verschiedenste Medienwelten hinweg erreicht werden.“

Vielfältige Zielgruppen über alle Plattformen hinweg

Neben der hohen Gesamtreichweite liefert die Studie spannende Einblicke in die Zusammensetzung der Nutzer. RTL+ spricht insbesondere Frauen unter 40 Jahren an, während Sky das Streaming-Portfolio vor allem bei männlichen Zielgruppen ergänzt. Auch Casual Gaming ist längst nicht nur bei einem jungen Publikum beliebt: Angebote wie Candy Crush und Angry Birds erreichen Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und eröffnen weitere digitale Kontaktmöglichkeiten.

Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung eines ganzheitlichen Total-Video-Ansatzes. Durch die Verbindung von reichweitenstarkem TV mit Streaming und digitalen Plattformen entsteht ein vielseitiges Portfolio, das unterschiedliche Zielgruppen und Nutzungssituationen abdeckt. Für Werbetreibende ergeben sich daraus neue Perspektiven für eine crossmediale Mediaplanung.

Weitere Einblicke in die Mediennutzung und die vollständigen Ergebnisse bietet die RTL AdAlliance Portfoliostudie 2026.

Portfoliostudie 2026 | RTL AdAlliance Austria

Quelle: RTL AdAlliance Portfoliostudie 2026, repräsentative Onlinebefragung unter 2.006 Personen im Alter von 16 bis 59 Jahren in Österreich, September 2026. Die Reichweiten beziehen sich auf die Nutzung der untersuchten Angebote innerhalb eines Monats. Der Reichweitenzuwachs beschreibt ein theoretisches Potenzial und keine tatsächlich erzielten Werbekontakte.

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